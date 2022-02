Life

Πουλήθηκε σε δημοπρασία το μεγαλύτερο μαύρο διαμάντι στον κόσμο

Δείτε το μυθικό ποσό που δόθηκε για την απόκτηση του. Τι είναι αυτό που κάνει τα μαύρα διαμάντια ξεχωριστά.

Πενήντα πέντε έδρες, βάρος 555,55 καράτια: το Αίνιγμα, το μεγαλύτερο φυσικό μαύρο διαμάντι στον κόσμο πουλήθηκε σήμερα έναντι του ποσού των 3,16 εκατομμυρίων λιρών (3,75 εκατομμύρια ευρώ) στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's.

Το διαμάντι, που κατοχυρώθηκε έπειτα από μια διαδικτυακή δημοπρασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, καταγράφηκε το 2004 ως το μεγαλύτερο φυσικό μαύρο διαμάντι στον κόσμο από τους ειδικούς GIA και Gubelin και το 2006 ως το μεγαλύτερο λαξευμένο διαμάντι στον κόσμο από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Σε αντίθεση με τα κλασσικά διαμάντια, που έχουν εξορυχθεί από τα έγκατα της γης, τα μαύρα διαμάντια βρίσκονται περισσότερα στην επιφάνεια, παραπέμποντας σε «πιθανή εξωγήινη καταγωγή», υπογραμμίζει ο Sotheby's.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το είδος μαύρων διαμαντιών προέρχεται είτε από την πρόσκρουση μετεωριτών που παράγουν μια χημική εναπόθεση ατμών είτε από εξωγήινη προέλευση, καθώς δημιουργούνται από εκρήξεις σούπερνόβα που σχηματίζουν αδαμαντοφόρους αστεροειδείς, οι οποίοι εισέρχονται σε τροχιά σύγκρουσης με τη γη», διευκρινίζει ο οίκος δημοπρασιών.

Τα βρίσκουμε σήμερα αποκλειστικά στη Βραζιλία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

