Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κροατία

Τα "καυτά" γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα της ατζέντας των επαφών του Πρωθυπουργού, στο Ζάγκρεμπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Ζάγκρεμπ όπου θα έχει σειρά συναντήσεων με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής της Κροατίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού και οι συναντήσεις που θα έχει στην κροατική πρωτεύουσα σηματοδοτούν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την βούληση περαιτέρω ενίσχυσής τους, καθώς και την στενή συνεργασία του κ. Μητσοτάκη με τον Κροάτη ομόλογό του Αντρέι Πλένκοβιτς τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πλένκοβιτς είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και είχε συναντήσει τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον Σεπτέμβριο του 2021 με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας MED9, στην οποία προσχώρησε και η Κροατία.

Οι δύο ηγέτες έχουν στενή συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε., σε ζητήματα για τα οποία συντονίζονται, ενώ Ελλάδα και Κροατία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχουν συναντίληψη σε μια σειρά θεμάτων, όπως το Μεταναστευτικό και η προσπάθεια εργαλειοποίησής του για πολιτικούς σκοπούς.

'Αλλωστε ο κ. Πλένκοβιτς είχε επισκεφθεί τον Μάρτιο του 2020 τον Έβρο, μαζί με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, ως προεδρεύων εκείνη την περίοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Ήρθαμε για να εκφράσουμε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας στην ελληνική κυβέρνηση», είχε τονίσει τότε ο Κροάτης πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευρωπαϊκή λύση στο Μεταναστευτικό, ενώ είχε ευχαριστήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «που άλλαξε την πολιτική της Ελλάδας στην προστασία των συνόρων, δηλαδή να μην επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση». Είχε επίσης αναφερθεί σε δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον Ντε Λάιεν ότι «η Ελλάδα είναι η ασπίδα, τα σύνορα της Ε.Ε. και ο εγγυητής της σταθερότητας για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία, αναμένεται να συζητηθεί η διεύρυνση και ενίσχυσή της στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των υποδομών και των μεταφορών.

Η ατζέντα της οικονομικής εξωστρέφειας αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα του πρωθυπουργού στις επισκέψεις που πραγματοποιεί στα Βαλκάνια - η αρχή έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλγαρία, ενώ θα ακολουθήσουν η Σερβία και η Ρουμανία - σε μια περιοχή ζωτικών ελληνικών συμφερόντων, όπου επιδιώκεται η διεύρυνση της ελληνικής παρουσίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατά την επίσκεψη στην Κροατία αναμένεται να συζητηθεί ακόμη η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, προοπτική την οποία παγίως στηρίζει η χώρα μας και δη σε μια δύσκολη φάση για την περιοχή.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί ακόμα με τον Πρόεδρο της χώρας Ζόραν Μιλάνοβιτς και με τον πρόεδρο της Βουλής Γκόρνταν Γιαντρόκοβιτς.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ζάγκρεμπ:

Στις 11:00 ώρα Ελλάδας ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, στο μέγαρο Banski dvori, στο Ζάγκρεμπ. Οι δύο ηγέτες στη συνέχεια θα κάνουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Στις 12:40 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Κροατικού Κοινοβουλίου, Γκόρνταν Γιαντρόκοβιτς, στην έδρα της Κροατικής Βουλής.

Στις 13:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς.