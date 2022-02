Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: οι φίλοι του Άλκη ακόμη φοβούνται τα “ανθρωποειδή” (βίντεο)

Τι είπε ο συνήγορος της οικογένειας του νεκρού 19χρονου και των τραυματιών φίλων του για τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και την εντολή της ανακρίτριας για λήψη δείγματος DNA από όλους

«Ανθρωποειδή» αποκάλεσε τους εμπλεκόμενους στην δολοφονική επίθεση με θύμα τον 19χρονο Άλκη, ο συνήγορος της οικογένειας του άτυχου παιδιού, αλλά και των δύο φίλων του, που τραυματίστηκαν από τα χτυπήματα που δέχθηκαν από τους δράστες, με χέρια και πόδια, με ρόπαλα, ακόμη και με μαχαίρι.

«Οι οικογένειες θέλουν να μην γίνει η δίκη στην Θεσσαλονίκη, γιατί φοβούνται. Οι φίλοι του Άλκη, που είναι τα θύματα, μπήκαν στα δικαστήρια σαν να είναι δράστες, με καλυμμένα πρόσωπα, γιατί ακριβώς φοβούνται», συμπλήρωσε ο ποινικολόγος.

Όπως συμπλήρωσε, ησύχασε όταν είδε τον τρόπο με τον οποίο η ανακρίτρια αντιμετώπισε την οικογένεια του Άλκη και επεσήμανε πως στόχος είναι «να προκύψει από την ανάκριση τι έχει κάνει ο καθένας».

Σε ότι δε αφορά την εντολή που δόθηκε από την ανακρίτρια να γίνει λήψη υλικού DNΑ από όλους τους συλληφθέντες, ο Αλέξης Κούγιας ανέφερε πως συμπληρώνει ένα κενό που υπήρχε, κυρίως σε σχέση με τα ευρήματα στον σύνδεσμο οπαδών, για τα οποία καταδικάστηκε μόνο ο 23χρονος, που συνελήφθη πρώτος για την πολύκροτη υπόθεση.

