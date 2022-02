Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη - Ανάσογλου: Θα παραδοθεί o 20χρονος Αλβανός που διαφεύγει

Τι ανέφερε η δικηγόρος για τον νεαρό, για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Σε μια αποκάλυψη-«φωτιά» προχώρησε η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, σχετικά με τον 20χρονο Αλβανό που εμπλέκεται στην φονική επίθεση στον 19χρονο Άλκη, ο οποίος φέρεται πως διέφυγε στην Αλβανία και σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

«Υπήρχε ο νόμος αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι ποινές δεν αναστέλλονταν, δεν μετατρέπονταν, ήταν πάρα πολύ σκληρές. Το ποδόσφαιρο έχει πολλούς που το αγαπούν, είναι το πιο εμπορικό σπορ», είπε η κ. Ανάσογλου.

«Χθες το απόγευμα δέχτηκα τηλέφωνο από συνάδελφο και θα ακούσετε ότι και ο Αλβανός που εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στην Αλβανία θα παραδοθεί σήμερα ή αύριο», αποκάλυψε η δικηγόρος, μιλώντας στο Mega.

Από την πλευρά του, ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε, στην ίδια εκπομπή πως «ο θάνατος του Άλκη ήρθε μετά από δεκαετίες ανομίας και θανάτων. Κάποια στιγμή έπρεπε να σπάσει αυτό το απόστημα. Αυτή τη στιγμή έχει ευαισθητοποιηθεί στο μέγιστο η κοινή γνώμη και η ελληνική κοινωνία. Το γεγονός ευαισθητοποίησε και τους αστυνομικούς πολύ. Συνάδελφοι δεν δέχτηκαν να πάρουν την ημερήσια ανάπαυση που δικαιούνταν για να προχωρήσουν την έρευνα για την υπόθεση».

