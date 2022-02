Κόσμος

Βουλγαρία - Πετκόφ: ο Πρωθυπουργός ανακρίθηκε από Εισαγγελέα

Τι είπε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας στους δημοσιογράφους σχετικά με την ανάκριση του.

Ο Πέτκοφ και η επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου, η Λένα Μπορισλάβοβα, είχαν κληθεί να προσέλθουν ενώπιον του SCPO για να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με μια λίστα που είχαν στην κατοχή τους με ονόματα φερόμενων δραστών σοβαρών ποινικών και οικονομικών αδικημάτων.

Πριν από την ανάκριση, ο Πέτκοφ είπε στους δημοσιογράφους ότι είχε μαζί του έναν κατάλογο με 19 ονόματα, μερικά από τα οποία είχε ήδη αναγνώσει σε μια ενημέρωση. "Αυτά τα ονόματα είναι δημόσιες πληροφορίες, ονόματα που είναι πολύ γνωστά. Η λίστα δεν περιέχει εταιρίες, μόνο πρόσωπα", δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστοί στο κοινό ως πιθανοί παραβάτες, αλλά επεσήμανε ότι δεν μετέβη στο γραφείο του εισαγγελέα για να πει ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι.

Ο Πέτκοφ πρόσθεσε ότι δεν αναφέρθηκαν ποτέ τα ονόματα αυτά επίσημα στο Γραφείο του Εισαγγελέα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει λόγος γι αυτά μόνο σε διαδρόμους και δημοσιογραφικές έρευνες. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αφού "ο πρωθυπουργός φέρει τη λίστα με τα ονόματα στο SCPO προσωπικά".

Έπειτα από σχεδόν δύο ώρες στο SCPO, ο Πέτκοφ είπε ότι παρέδωσε τη λίστα με τα 19 ονόματα και αναμένει από την εισαγγελική υπηρεσία να επικεντρωθεί στις υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαφθορά και άλλα εγκλήματα. Αρνήθηκε να αποκαλύψει τα ονόματα στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Πέτκοφ επανέλαβε ότι ο ίδιος, το πολιτικό του κόμμα Συνεχίζουμε την Αλλαγή και η βουλγαρική κοινωνία είναι δυσαρεστημένοι από το έργο του νυν γενικού εισαγγελέα και ζήτησε για άλλη μια φορά την παραίτησή του. Εξέφρασε την ελπίδα η παροχή στην εισαγγελική υπηρεσία δεδομένων για τις αμφιλεγόμενες υποθέσεις να διασφαλίσει ότι κανείς στη Βουλγαρία δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο Πέτκοφ τόνισε ότι επιμένει στη διάκριση των εξουσιών και σέβεται αυτήν την αρχή, αλλά η κοινωνία περιμένει από τη δικαιοσύνη και την εισαγγελία να κάνουν τη δουλειά τους. Σημείωσε ότι δεν είναι κατήγορος και δεν μπορεί να ορίζει προθεσμίες για να περιμένει αποτελέσματα.

Σχολιάζοντας την κλήση του Πέτκοφ για ανάκριση νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι αυτοί που κατέχουν την εξουσία θα πρέπει να προσπαθήσουν να προβούν σε μια καθοριστική δικαστική μεταρρύθμιση γιατί "το παρελθόν θα προσπαθήσει να πάρει εκδίκηση". Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε την κλήση ως "μια μορφή θεσμικού εκβιασμού". "Περιμένω από τους ηγέτες του κυβερνητικού συνασπισμού να αναλάβουν αποφασιστική δράση", είπε ο Ράντεφ.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι το θεσμικό του όργανο και η εκτελεστική εξουσία "συνεργάζονται εποικοδομητικά".

Εν τω μεταξύ, το SCPO ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι ο πρωθυπουργός Πέτκοφ του παρείχε πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης για τα 19 πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν διαπράξει σοβαρά ποινικά και οικονομικά αδικήματα. Το SCPO πρόσθεσε ότι θα ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και της ασφάλειας να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες για τα πρόσωπα που αναφέρονται στη λίστα και για το εάν οι υπηρεσίες έχουν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

Το SCPO χαιρέτισε τη βούληση του πρωθυπουργού για αλληλεπίδραση μεταξύ του δικαστικού συστήματος και της εκτελεστικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη δικαιοσύνη, όπως αναμένουν οι πολίτες.?

