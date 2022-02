Life

“The 2Night Show” - Holly Grace: Το bullying δεν έχει σταματήσει μέχρι και σήμερα

Αποκάλυψε πώς «γεννήθηκε» η persona Holly Grace και εξήγησε την διαφορά μεταξύ Trans και Drag Queen. Πώς αντιδρά στα αρνητικά μηνύματα που δέχεται στα social media.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης την Holly Grace. H εντυπωσιακή Drag Queen, που προκάλεσε πλήθος συζητήσεων με τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική διαφήμιση γνωστού σαμπουάν, αποκάλυψε πτυχές της ζωής της, σε μια συζήτηση από καρδιάς.



Μιλώντας για την μητέρα της είπε «ήταν από πάντα δίπλα μου, ήταν η πρώτη που έμαθε τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Είχε καταλάβει ότι υπήρχε κάτι διαφορετικό. Τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά με τον πατέρα του επειδή ήταν πιο συντηρητικός»

«Ο μπαμπάς μου μεγάλωσε διαφορετικά, ποτέ δεν καθίσαμε να κάνουμε μία συζήτηση για την σεξουαλική μου ταυτότητα. Εκτίμησα το ταξίδι που έκανε για να φτάσει στην πλήρη αποδοχή» ανέφερε και πρόσθεσε: «Έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανάγκη από αγάπη. Οικογένεια δεν είναι μόνο αυτή που σε γεννάει αλλά και αυτή που δημιουργείς».



Για τη Holly Grace τα αρνητικά σχόλια ξεκίνησαν από τα παιδικά της χρόνια ακόμα. Μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου αποκάλυψε το σκληρό bullying που έχει υποστεί στο σχολικό περιβάλλον και το πώς διαχειρίστηκε εκείνες τις δύσκολες στιγμές.

«Η πορεία ήταν δύσκολη από τα παιδικά μου χρόνια. Το bullying δεν έχει σταματήσει ποτέ μέχρι και σήμερα. Στο σχολείο τα παιδιά με κορόιδευαν και με έλεγαν “γυναικούλα” και τώρα βγαίνω στην ελληνική τηλεόραση μία γυναικάρα. Χαίρομαι έστω γι΄αυτό» ομολόγησε.



Με αφορμή την πρόσφατη εν λόγω διαφήμιση με πρωταγωνιστές μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας θυμήθηκε τις φορές που κι εκείνος κυκλοφορούσε με το κεφάλι χαμηλά ρίχνοντας τη φράντζα μπροστά στο πρόσωπό του.

«Είχα ένα βίαιο σχολικό περιβάλλον. Δεν γύριζα στο σπίτι από τον σύντομο δρόμο γιατί μου την είχαν στημένη. Έχει τύχει να με χτυπήσουν, να με απειλήσουν, αλλά συνήθως με έβριζαν» είπε.



Αποκάλυψε πώς «γεννήθηκε» η persona Holly Grace και εξήγησε την διαφορά μεταξύ Trans και Drag Queen και περιέγραψε πώς αντιδρά στα αρνητικά μηνύματα που δέχεται στα social media.

