“Στέγαση και Εργασία”: Σε 43 δήμους επεκτείνεται το πρόγραμμα

Στην επέκταση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία» από 14 σε 43 δήμους της χώρας, που καλύπτει τους μισούς καταγεγραμμένους άστεγους των μεγάλων πόλεων, αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, και τονίζει ότι η κυβέρνηση με σχέδιο ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του κ. Οικονόμου στο Twitter αναφέρει:

«Επεκτείνεται από 14 σε 43 Δήμους το πρόγραμμα "Στέγαση και Εργασία" με προϋπολογισμό 10 εκατ. Euro και στόχο την επανένταξη 600 νοικοκυριών. Καλύπτονται έτσι οι μισοί καταγεγραμμένοι άστεγοι των μεγάλων πόλεων. Με σχέδιο ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή».

