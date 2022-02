Life

“Το Πρωινό” - Παναγιωτόπουλος: η πρώτη δήλωση της 30χρονης μετά την δίκη (βίντεο)

Γιατί δηλώνει απογοητευμένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” ένας κουμπάρος του παρουσιαστή για την συνάντηση της καταγγέλλουσας με την σύζυγο του, στην Αλόννησο.

«Είμαι απογοητευμένη που ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν παραπέμφθηκε σε κακούργημα και που ειπώθηκαν προσβλητικά για μένα πράγματα από την πλευρά των συνηγόρων» δήλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η 30χρονη που είχε μηνύσει τον Στάθη Παναγιωτόπουλο για διαρροή βίντεο με προσωπικές στιγμές τους στο διαδίκτυο παρά την θέληση της.

Λίγο πριν την πρώτη δήλωση της 30χρονης μετά από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η συνήγορος της μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εκφράζοντας την δυσαρέσκεια της πλευράς της καταγγέλλουσας για την απόφαση του δικαστηρίου να μην αναβαθμιστεί σε κακούργημα η κατηγορία κατά του παρουσιαστή, όπως συνέβη με άλλες δύο καταγγελίες σε βάρος του, με παρεμφερές περιεχόμενο.





Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Δημήτρης Σκιανής, κουμπάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου, υποστήριξε πως ποτέ δεν είχε αντιληφθεί κάποιος ότι ο Στάθης έκρυβε τέτοια «γούστα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ είπε πως επειδή έκανε μαθήματα καταδύσεων στην κόρη του, μόλις άκουσε έκπληκτος τις καταγγελίες, σκέφθηκε μήπως ο παρουσιαστής είχε κάνει και «κάτι άλλο» στην κόρη του.

Σε ότι αφορά την 30χρονη καταγγέλλουσα, η μήνυση της οποίας εκδικάστηκε την Τετάρτη, ο φίλος και κουμπάρος του παρουσιαστή είπε πως είχαν βγει μαζί 1-2 φορές για φαγητό και ισχυρίστηκε πως η σύζυγος του Στάθη Παναγιωτόπουλου τα ήξερε όλα και τον στήριξε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η γυναίκα που έκανε την μήνυση μετά, είχε έρθει το καλοκαίρι στο νησί και είχε βρει την σύζυγο του Στάθη».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με την πρώτη δήλωση της 30χρονης μετά την δίκη και όσα είπε ο φίλος και κουμπάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου:

