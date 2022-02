Life

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: Σάκκαρη και Μητσοτάκης είναι μαζί, δεν χώρισαν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αποκατάσταση όσων είχε μεταδώσει η εκπομπή “Το Πρωινό” περί χωρισμού του ζευγαριού προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας .

Σε αποκατάσταση των αναφορών προ ημερών στην εκπομπή «Το Πρωινό», περί χωρισμού της Μαρίας Σάκκαρη από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και μάλιστα από την περίοδο των Εορτών, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως είπε ο παρουσιαστής, «επειδή είπαμε από εδώ ότι υπήρχαν “σύννεφα” στην σχέση της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μετά από διάφορες συνομιλίες που είχα, να πούμε ότι τα παιδιά είναι κανονικά μαζί».

«Μπορεί να πέρασαν κάποια “σύννεφα”, αλλά τώρα έφυγαν και τα παιδιά είναι μαζί», προσέθεσε ο Γιώργος Λιάγκας αναφερόμενος στον γιό του Πρωθυπουργού και την Ελληνίδα τενίστρια, που προχωρά δυνατά αυτές τις ημέρες στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: οι φίλοι του Άλκη ακόμη φοβούνται τα “ανθρωποειδή” (βίντεο)

Κορονοϊός: γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα; (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Νεκρό βρέφος: “δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που είδα” (βίντεο)