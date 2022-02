Πολιτική

“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: οι κλεμμένοι χαρτοφύλακες και η αποκλήρωση (ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ντοκουμέντα από τους χαρτοφύλακες που είχαν κλαπεί από τον πρώην Υπουργό. Ποια στοιχεία υπήρχαν σε αυτές και πως επηρέασαν την δίκη του και τις εξελίξεις. Τι περιέχει η δεύτερη διαθήκη του;

Φωτογραφίες - ντοκουμέντο από τους χαρτοφύλακες, με έγγραφα και στοιχεία, που είχαν κλαπεί από τον Άκη Τσοχατζόπουλο την κρίσιμη περίοδο της δίκης, που οδήγησε στην φυλάκιση του, παρουσίασαν η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου και η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή, ο συνήγορος της Βίκυς Σταμάτη – Τσοχατζοπούλου, Νίκος Αλεξανδρής, αφού χαρακτήρισε ως σημαντικό ντοκουμέντο τις φωτογραφίες, είπε πως «η κλοπή των χαρτοφυλάκων έγινε το 2010, κάτι που είχε καταγγελθεί. Είναι η εποχή των ερευνών για τα εξοπλιστικά. Ο Άκης έλεγε πως του είχαν κλέψει πολλά έγγραφα και στοιχεία που θα κατέθετε στην δίκη. Ρητορικό πλέον το ερώτημα: Αν τα είχε καταθέσει, ποια θα ήταν η εξέλιξη της δίκης;».

Ο συνήγορος αναφέρθηκε και στη 2η διαθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, το άνοιγμα της οποίας θα γίνει τις επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα πως τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του δεν περίμεναν να περιληφθούν στην διαθήκη του πατέρα τους, κάτι που χαρακτήρισε ως «απολύτως δικαιολογημένη εξέλιξη και στην δεύτερη διαθήκη θα αποκαλυφθεί ο λόγος που αποκληρώνει τα δύο πρώτα παιδιά του».

Μιλώντας στην εκπομπή, η πρώην σύζυγος του γιού του Άκη Τσοχατζόπουλου, είπε μεταξύ άλλων πως «δεν είχα ποτέ και δεν θα έχω καμία αξίωση σε αυτό το κομμάτι… που λέγεται παππούς της κόρης μου», ενώ για την σχέση του πρώην Υπουργού με το παιδί του ανέφερε πως «είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ καιρό μεταξύ τους. Πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Ηθελε να τους αποκληρώσει…και τους αποκλήρωσε!».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Δέχτηκε σεξουαλική επίθεση ενώ έμπαινε σπίτι της

“Το Πρωινό” - Παναγιωτόπουλος: η πρώτη δήλωση της 30χρονης μετά την δίκη (βίντεο)

Δολοφονία Άλκη - Λύτρας: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν έγινε με το δρεπάνι