Παράξενα

Φύλακας σε γκαλερί.. βανδάλισε πολύτιμο πίνακα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πίνακας ήταν δανεικός σε γκαλερί, από την Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας, στο πλαίσιο μιας έκθεσης αφηρημένης τέχνης.

Ένας φύλακας σεκιούριτι κατέστρεψε έναν πίνακα αξίας 1 εκατ. δολαρίων επειδή «βαριόταν» στη βάρδιά του, σε μια γκαλερί της Ρωσίας. Πήρε ένα στυλό και ζωγράφισε μάτια στις δύο από τις τρεις απρόσωπες φιγούρες του πίνακα «Three Figures», που ζωγράφισε η καλλιτέχνις Άννα Λεπόρσκαγια μεταξύ του 1932 και 1934.

Ο πίνακας ήταν δανεικός στη γκαλερί Yeltsin Center της Αικατερινούπολης της Ρωσίας, από την Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας, στο πλαίσιο μιας έκθεσης αφηρημένης τέχνης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της γκαλερί, το έργο τέχνης παραμορφώθηκε από έναν φύλακα σεκιούριτι, ο οποίος δεν κατονομάστηκε αλλά πιστεύεται ότι είπε πως βαρέθηκε στην πρώτη του μέρα στη δουλειά. Τελικά, απολύθηκε.

«Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε το άτομο που ζωγράφισε τα μάτια στις φιγούρες στον πίνακα της Άννας Λεπόρσκαγια – πρόκειται για υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι που καλύπτει τις ανάγκες για ασφάλεια στο Yeltsin Center. Η ζημιά έγινε με στυλό», αναφέρεται στην ανακοίνωση, που μεταδίδει η DailyMail.

Ωστόσο, φαίνεται πως η ζημιά θα αποκατασταθεί και τα μάτια που ζωγράφισε ο φύλακας, τα οποία εντοπίστηκαν από επισκέπτες, δεν θα καταστρέψουν για πάντα το έργο τέχνης.

«Το έργο επιθεωρήθηκε από τον συντηρητή της Κρατικής Πινακοθήκης Τρετιακόφ την επόμενη κιόλας μέρα και στάλθηκε στη Μόσχα. Ο πίνακας αποκαθίσταται και η ζημιά, σύμφωνα με τον ειδικό, μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς συνέπειες για το έργο τέχνης», αναφέρει το Yeltsin Center στην ανακοίνωσή του.

Αν και δεν είναι σαφής η αξία του πίνακα, ήταν ασφαλισμένος για 74,9 εκατομμύρια ρούβλια Ρωσίας, δηλαδή 1 εκατομμύριο δολάρια ή 740.000 λίρες Αγγλίας. Η αποκατάσταση της ζημιάς, την οποία θα πληρώσει εξ ολοκλήρου η εταιρεία σεκιούριτι, ανέρχεται στα 250.000 ρούβλια Ρωσίας (περίπου 3.350 δολάρια ή 2.470 λίρες Αγγλίας).

$1MILLION painting is ruined after 'bored' security guard draws eyes on faceless figures ??



Full story: https://t.co/9l8ThcRwkP pic.twitter.com/IyfEbWMP9O

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2022