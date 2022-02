Πολιτισμός

Eurovision 2022: η Σύμη “άναψε φωτιές” στην Τουρκία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα γυρίσματα για το βίντεο της ελληνικής συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό, που έγιναν στο νησί των Δωδεκανήσων, προκάλεσαν εθνικιστικές αντιδράσεις στην γείτονα.

Μετά από ημέρες εντατικής δουλειάς, ολοκληρώθηκαν στην πανέμορφη Σύμη τα γυρίσματα για το βίντεο της ελληνικής συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, η αποστολή επέστρεψε από την Σύμη στην Ρόδο, ικανοποιημένη από την πορεία των γυρισμάτων.

Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, η επιλογή της Σύμης για τα γυρίσματα προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα Τούρκων, οι οποίοι στράφηκαν κατά της Ελλάδας, με αναρτήσεις τους σε διεθνή fora σχετικά με την Eurovision, γράφοντας μεταξύ άλλων, πως το νησί ανήκει στην Τουρκία!.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, τονίζοντας πως «εμείς πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας, να διαφημίσουμε την Ελλάδα και το νησί μας και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό αυτό», προσθέτοντας πως «όλοι ξέρουν ότι η Σύμη είναι ελληνική, το αναγνωρίζουν και οι Τούρκοι που έρχονται και κάνουν διακοπές εδώ στην Σύμη. Καλό είναι να μην ανεβάζουμε τους τόνους και να εξυπηρετούμε αυτό που λένε οι Τούρκοι. Εμείς να κοιτάμε την δουλειά μας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: Σάκκαρη και Μητσοτάκης είναι μαζί, δεν χώρισαν (βίντεο)

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: οι φίλοι του Άλκη ακόμη φοβούνται τα “ανθρωποειδή” (βίντεο)

Χανιά - Τροχαίο: αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)