Φίλτρα Νερού: γιατί η οικονομία στο νερό συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος

Η σημασία της εξοικονόμησης νερού και τρόποι για να την επιτύχουμε και να απολαμβάνουμε αυτό το εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό.

Παρόλο που ο πλανήτης μας καλύπτεται κατά 70% από νερό, μόνο το 3% από αυτό είναι γλυκό. Επιπλέον, το πόσιμο νερό υπολογίζεται πως είναι μόνο το 1% του νερού που βρίσκεται πάνω στη Γη. Για αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να συνεισφέρουμε όλοι μας στην προστασία του πλανήτη και των υδάτων.

Η οικονομία στο νερό είναι μια πρακτική που έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια. Με τα φίλτρα νερού Camelot, μπορείτε να καταναλώνετε άφοβα το νερό της βρύσης και να μην κινδυνεύετε από κάποια βλαβερή ουσία. Εκτός από αυτό όμως, υπάρχουν και κάποιες άλλες καθημερινές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το νερό που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα.

Γιατί Είναι Απαραίτητη η Οικονομία στο Νερό

Η οικονομία στο νερό στοχεύει στην προστασία του πλανήτη. Το νερό δεν αναδημιουργείται, κι έτσι, η αλόγιστη χρήση μπορεί να στερέψει τα αποθέματά του. Έτσι, με αυτή την τακτική μπορείτε να συμβάλλετε πρακτικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς μέλλοντος.

Ο τρόπος για να το καταφέρετε αυτό δεν απαιτεί να ξοδέψετε χρήματα. Αντιθέτως, βασίζεται στην υιοθέτηση κάποιων καθημερινών συνηθειών. Με αυτό τον τρόπο, με μια μικρή προσπάθεια θα κάνετε μια ουσιαστικά διαφορά για τον πλανήτη.

Τρόποι για να Κάνεις Οικονομία στο Νερό

#1 Τα Φίλτρα Νερού Κάνουν Οικονομία στο Νερό

Τα πιστοποιημένα φίλτρα νερού είναι μια από τις καλύτερες λύσεις για την καλύτερη διαχείριση του νερού. Με ένα πιστοποιημένο φίλτρο ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα, μπορείτε να καταναλώνετε το νερό της βρύσης και να μην χρειάζεται να προμηθεύεστε εμφιαλωμένο νερό. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγετε την μεταφορά, κάνετε οικονομία στο νερό, αλλά και εξοικονόμηση χρημάτων. Παράλληλα, έχετε τη σιγουριά ότι καταναλώνετε καθαρό, υγιεινό φιλτραρισμένο νερό που δεν περιέχει καμία βλαβερή χημική ουσία ή παθογόνο μικροοργανισμό.

#2 Ελέγξτε τις Βρύσες

Οι βρύσες που δεν κλείνουν καλά συμβάλλουν σημαντικά στη σπατάλη του νερού αφού στάζουν όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό το νερό απλά καταλήγει στην αποχέτευση χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Έτσι, ελέγξτε τις βρύσες τόσο στο σπίτι όσο και στον κήπο για να είστε βέβαιοι ότι δεν γίνεται σπατάλη νερού. Επίσης ελέγξτε και τα καζανάκια της τουαλέτας.

#3 Μην Αφήνετε τη Βρύση να Τρέχει

Μια συμβουλή που θα ακούσετε συχνά είναι να μην αφήνετε τη βρύση να τρέχει κατά τη διάρκεια διάφορων δραστηριοτήτων σας. Για παράδειγμα, όταν πλένετε τα πιάτα, τα δόντια ή κάνετε μπάνιο, μπορείτε να κλείνετε τη βρύση στο ενδιάμεσο για να κάνετε σημαντική οικονομία στο νερό.

#4 Ρυθμίστε το Φλοτέρ στο Καζανάκι

Το καζανάκι σπαταλά πολύ περισσότερο νερό απ’ όσο φαντάζεστε. Ένα γεμάτο καζανάκι με το φλοτέρ ρυθμισμένο στο ανώτατο επίπεδο μπορεί να σπαταλήσει 70.000 λίτρα νερό ετησίως. Με αυτή την ποσότητα νερού, θα μπορούσατε να κάνετε ντους 3 φορές την ημέρα. Έτσι, ρυθμίστε το φλοτέρ από το καζανάκι σας ώστε να γεμίζει με λιγότερο νερό.

#5 Χρησιμοποιείστε Κουβά Αντί για Λάστιχο για το Πλύσιμο του Μπαλκονιού και του Αυτοκινήτου

Τόσο το πλύσιμο του μπαλκονιού, όσο και του αυτοκινήτου είναι δραστηριότητες που σπαταλούν αρκετό νερό. Για να μειώσετε την ποσότητα που χρησιμοποιείτε, απλά γεμίστε έναν κουβά, κι έτσι θα εξοικονομήσετε περίπου 200 λίτρα νερό.

