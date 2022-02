Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ερμής, οι υπερβολές και τα “μαντάτα” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε γιατί αυτά ίσως να πληγώσουν κάποιους, ενώ παράλληλα θα μάθουμε σκληρές αλήθειες», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Θα πρέπει να προσέχουμε πολύ τα παιδιά», επεσήμανε η αστρολόγος.

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, «θα πρέπει να ακούσουμε τις πληροφορίες αυτές που μας δίνουν».

Όπως προειδοποίηση η αστρολόγος, «σήμερα, η Σελήνη είναι στους Διδύμους και μας ωθεί να κάνουμε και να πούμε πολλά, να κάνουμε υπερβολές».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

