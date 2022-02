Συνταγές

Πένες με τοματίνια, προσούτο και κρέμα παρμεζάνας από τον Πέτρο Συρίγο

Ακόμη ένα απολαυστικό πιάτο ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

Μια εξαιρετική συνταγή για ζυμαρικά, που μπορεί να γίνει η πρόταση για ένα δείπνο και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ετοίμασε την Πέμπτη και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως τόνισε ο Πέτρος Συρίγος, η συνταγή είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη στην προετοιμασία της.

Συστατικά για πέννες με ντοματίνια και προσούτο

300 γρ πέννες

150 γρ τριμμένη παρμεζάνα

300 ml Κρέμα γάλακτος

10 φέτες προσούτο

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

20 τμχ τοματίνια

1 κ.τ.σ μέλι

Θυμαρι φρέσκο

Κουκουνάρι

1/2 σκ. σκόρδο

Ρόκα

Η συνταγή για τις Πέννες με ντοματίνια και προσούτο



Βράζουμε τα ζυμαρικά 2 λεπτά λιγότερο από ότι μας λέει η συσκευασία.

Πέννες με ντοματίνια | Για τα καραμελωμένα τοματίνια

Σε ένα τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο με τα ντοματίνια και το σκόρδο και σε δυνατή φωτιά τα σοτάρουμε.

Προσθέτουμε το μέλι και το θυμάρι και τα αλοτοπιπερώνουμε τα αφήνουμε στην φωτιά για ένα λεπτό και τα βάζουμε στην άκρη.

Πέννες με ντοματίνια |Για την Κρέμα Παρμεζάνας

Βάζουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι και την βράζουμε χωρίς να κοχλάσει.

Ρίχνουμε μέσα στην ζεστή κρέμα γάλακτος την παρμεζάνα και ανακατεύουμε.

Μετά ενώνουμε τα ζυμαρικά με την κρέμα παρμεζάνας και τα τοματίνια.

Από πάνω βάζουμε την ροκά και μετά το προσούτο.

Τελειώνουμε το πιάτο με τα καραμελωμένα ντοματίνια γύρω γύρω στο πιάτο, κουκουνάρι στην κορυφή και χοντρόαλεσμένο πιπέρι

