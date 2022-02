Κοινωνία

Γηροκομείο στα Χανιά: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τα “βασανιστήρια”

Πρακτικές που προκαλούν ανατριχίλα, έρχονται στο φως για όσα διαδραματίζονταν στο γηροκομείο - κολαστήριο στα Χανιά.​

Της Φωτεινής Νάσσου

Δεν χωράει ανθρώπου νους τα όσα έρχονται στο φως για το γηροκομείο "Αγία Σκέπη" στα Χανιά. Η δικογραφία για τις πρακτικές των υπευθύνων προκαλεί ανατριχίλα.

Τους τάιζαν αποφάγια και ισχυρά κατασταλτικά, τους παραμελούσαν και τους βασάνιζαν. Η αντίστροφη μέτρηση στις ζωές των ηλικιωμένων ξεκινούσε αμέσως μετά την εισαγωγή τους

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη επτά εμπλεκομένων τους οποίους βλέπετε να οδηγούνται στα δικαστήρια.

Πρόκειται για την:

43χρονη ιδιοκτήτρια

την 69χρονη μητέρα της

2 γιατρούς (εκ των οποίων ο ένας υπέγραφε τα πιστοποιητικά θανάτου των ηλικιωμένων

2 νοσηλευτές

Διοικητικό υπάλληλο

Κατά την έρευνα των αρχών στα σπίτια των 7 συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 105.000 ευρώ σε μετρητά αλλά και πολλά κοσμήματα τα οποία προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για

30 ανθρωποκτονίες

8 απόπειρες ανθρωποκτονίας

Απάτες

και έκδοση Ψευδών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

Στη δικογραφία υπάρχουν επίσης κατηγορούμενοι, χωρίς να έχουν συλληφθεί:

2 συμβολαιογράφοι

2 μεσίτες

12 υπάλληλοι Περιφέρειας Χανίων

2 γιατροί νοσοκομείου της πόλης.

30 περιπτώσεις θανάτων, 8 απόπειρες αλλά και παράνομες συνταγογραφήσεις ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης προσδιορίζεται σε χρονικό βάθος 12ετίας, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται κατά την προανακριτική Αρχή σε εκατομμύρια ευρώ.



Τους χορηγούσαν σε σταθερή βάση ισχυρά κατασταλτικά ψυχιατρικά σκευάσματα, χωρίς δικαιολογημένη διάγνωση, προκειμένου να αδρανοποιηθούν οι πνευματικές λειτουργίες τους και να καμφθεί η κινητικότητά τους.

Φέρονται να τους αφαιρούσαν τα ρούχα, να μην φρόντιζαν για την υγιεινή τους ενώ χαρακτηρίζεται από τις αρχές

Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η χορήγηση τροφής

και μάλιστα Ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας

Ένας από τους ανθρώπους που έκαναν καταγγελία δήλωσε "Το προσωπικό, κατόπιν εντολών της διοίκησης, χρησιμοποιούσε την τακτική της μηχανικής καθήλωσης καθ’ όλο το 24ωρο στα κρεβάτια ή σε αναπηρικά αμαξίδια με ιμάντες περίδεσης.

Και στις 30 περιπτώσεις θανάτων, που υπάρχουν στη δικογραφία, το πιστοποιητικό θανάτου έχει την υπογραφή του ίδιου γιατρού".

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και ο γιατρός, που υπέγραφε τα πιστοποιητικά θανάτου των ηλικιωμένων και ως αιτία ανέγραφε ψευδώς την καρδιακή ανακοπή, αντί για την πραγματική, που ήταν ο βασανισμός, η μη σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μη διακομιδή σε κατάλληλο νοσοκομείο.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σταδιακά την Παρασκευή και το Σάββατο.

