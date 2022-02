Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Συνελήφθη ο 20χρονος Αλβανός καταζητούμενος

Ο δικηγόρος του είχε προαναγγείλει την παράδοση του 20χρονου, ενώ είχε προηγηθεί η έκδοση διεθνούς εντάλματος.

Στα χέρια των αλβανικών αρχών βρίσκεται ο 20χρονος που είχε διαφύγει μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού επί της οδού Θεοδόση Γαζή, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 21χρονος παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές της Αλβανίας και του πέρασαν χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυτσάς

Την παράδοσή του επιβεβαίωσε, με δηλώσεις του, ο συνήγορός του Παρασκευάς Σπυράτος.

«Εδώ και μία ώρα περίπου ο εντολέας μου έχει παραδοθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυτσάς και θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία της εκδόσεώς του ώστε να έρθει στην Ελλάδα και να αξιολογηθεί δικαστικά η υπόθεσή του», ανέφερε ο κ. Σπυράτος, επισημαίνοντας ότι ο 20χρονος «εμφανίστηκε αυτοβούλως και παραδόθηκε δηλώνοντας ότι παραιτείται κάθε δικαιώματός του να παραμείνει στη χώρα του και θέλει να έρθει στην Ελλάδα για να δικαστεί».

Σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ ο συνήγορός του σήμερα είχε προαναγγείλει ότι θα παραδοθεί ο 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα λόγια του 20χρονου στους αστυνομικούς είναι «πως ήταν στο σημείο της επίθεσης, αλλά δεν σκότωσε τον 19χρονο» και παράλληλα αναφέρει πως "Έχω μετανιώσει που έφυγα,θέλω να γυρίσω πίσω και να δικαστώ, για να πω όλη την αλήθεια για το τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Λυπάμαι πολύ για το παιδί."

