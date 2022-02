Παράξενα

Ιταλία: Βρέθηκε νεκρή σε καρέκλα.. δύο χρόνια μετά τον θάνατό της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αιτία θανάτου της 70χρονης μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ότι πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια για να ανακαλύψουν ότι μια 70χρονη στην Λομβαρδία ήταν νεκρή, ενώ κανένας συγγενής της δεν την είχε αναζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Το πτώμα της παραμένει στο νεκροτομείο, ενώ δεν έχει οριστεί πότε θα γίνει η κηδεία.

Ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για την Marinella Beretta, μια 70χρονη που ζούσε μόνη κοντά στη λίμνη Κόμο στη Λομβαρδία. Το αποσυντεθειμένο σώμα της ανακαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή (04.02.2022) από την Πυροσβεστική, μετά από αναφορές ότι ένα δέντρο είχε πέσει στον κήπο της ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης βλάστησης.

Η αιτία θανάτου της 70χρονης μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή, με τον ιατροδικαστή να τοποθετεί χρονικά τον θάνατο της, με βάση την έκταση της αποσύνθεσης του σώματος της, κάποια στιγμή προς τα τέλη του 2019. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας – όπως μετέδωσαν ιταλικά ΜΜΕ – βρέθηκε να κάθεται σε μια καρέκλα στο σαλόνι.

Θλιβερό στοιχείο στην όλη υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι κανένας συγγενής δεν την είχε αναζητήσει όλο αυτό το διάστημα, αλλά ούτε και έχει εμφανιστεί μετά την γνωστοποίηση του θανάτου της. Το πτώμα της 70χρονης Marinella Beretta παραμένει στο νεκροτομείο και δεν έχει οριστεί ακόμη ο χρόνος της νεκρώσιμης ακολουθίας, με τον δήμαρχο της περιοχής να έχει προσκαλέσει τους κατοίκους της πόλης να παραστούν στην κηδεία της.

Στον μοναχικό θάνατο της 70χρονης αναφέρθηκε και η υπουργός Οικογένειας και Ίσων Ευκαιριών της Ιταλίας, σε ανάρτησή της στο Facebook. «Αυτό που συνέβη στη Μαρινέλλα Μπερέτα στο Κόμο, η ξεχασμένη μοναξιά, πληγώνει τις συνειδήσεις μας», είπε η Έλενα Μπονέτι. «Το να θυμόμαστε την ύπαρξή της είναι καθήκον μιας κοινότητας που θέλει να παραμείνει ενωμένη», πρόσθεσε.

Elderly Italian woman found sitting at her table — 2 years after she died https://t.co/Lr2DMKuRnW pic.twitter.com/VAMTDIWopt

— New York Post (@nypost) February 9, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαευαγγέλου: Η Όμικρον δεν είναι μία απλή ίωση - Ποιοι κινδυνεύουν

Gov.gr: Ποιες υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες

Κορονοϊός: Ο Πρίγκιπας Κάρολος θετικός για δεύτερη φορά