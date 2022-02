Καιρός

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Παρασκευή

Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σε όλη τη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός την Παρασκευή και μόνο η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 και το πρωί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο βόρειοι έως 5 μποφόρ. Σταδιακά θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και γρήγορα νότιοι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα στα νότια τις πρώτες πρωινές, ώρες βόρειοι έως 5 μποφόρ, ωστόσο από το μεσημέρι θα στραφούν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός προβλέπεται σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και γρήγορα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στη νότια Εύβοια τις πρώτες πρωινές ώρες, βόρειοι έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και τη νύχτα στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια της ανατολικής χώρας θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο σε 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς.

