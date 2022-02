Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Όσα θα δούμε το Σάββατο (εικόνες)

Οι οντισιόν του διασημότερου σόου στον πλανήτη συνεχίζονται. Ποιοι θα εντυπωσιάσουν κριτές και κοινό; Ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση;

Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» αυτό το Σάββατο υποδέχεται στη σκηνή του διάσημα αστέρια, από τη Maleficent μέχρι τον Michael Jackson!

Το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στις 20:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα τα… βλέπουν όλα και οι αντιδράσεις τους είναι απρόβλεπτες, ενώ ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος δίνουν την πιο θετική τους ενέργεια σε διαγωνιζόμενους και κοινό.

Οι οντισιόν του διασημότερου σόου στον πλανήτη συνεχίζονται. Ποιοι θα εντυπωσιάσουν κριτές και κοινό; Ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ.

Μία αυτοδίδακτη cheerleader κάνει… αίσθηση, ένας 17χρονος εμπνέεται από το «Thriller» του βασιλιά της ποπ και διχάζει τους κριτές, ενώ στη συνέχεια η σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» μετατρέπεται σε Ινδικό παζάρι. Ένα τουμπερλέκι παίρνει… φωτιά, μια ακροβάτης του τσίρκου εκτοξεύει τα… βέλη της, ενώ το beatboxing μάς αφήνει με το στόμα ανοιχτό! Στη συνέχεια, η σκηνή ανήκει σε μια Drag Queen persona, αλλά και σε έναν 22χρονο μάγο που θα… ανοίξει τα χαρτιά του μπροστά στους κριτές. Πόσα ΝΑΙ και πόσα ΟΧΙ θα πουν αυτή τη φορά οι κριτές; Θα καταφέρει κάποιος διαγωνιζόμενος να αποσπάσει το Golden Buzzer των κριτών; Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε αυτό το Σάββατο στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» στις 20:00, σε ένα επεισόδιο που θα μας εντυπωσιάσει.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Showrunner: Περικλής Ασπρούλιας

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Βοηθός Σκηνοθέτης: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

Αρχισυνταξία: Νίκος Νάνος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου

