“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στην δεκαετία του ’80 part 3 (εικόνες)

Το «VINYΛΙΟ» παρουσιάζει το 3ο και τελευταίο μέρος με τα highlight μιας ολόκληρης εποχής.

Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου θα… τριτώσει το κακό στο «VINYΛΙΟ»! Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, θα ολοκληρώσουν το μεγάλο αφιέρωμα στη δεκαετία του ’80.

Το 3ο και τελευταίο μέρος με τα highlight μιας ολόκληρης εποχής θα περιλαμβάνει τα κορυφαία μουσικά γεγονότα, τις κομμώσεις, τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το κορυφαίο μουσικό ρεύμα της εποχής, αλλά και τις τάσεις μιας ξεχωριστής δεκαετίας, από τα βιντεοκλάμπ και τα φαστ φουντ μέχρι την αερόμπικ και το breakdance.

Μη χάσετε στο «VINYΛΙΟ», αυτής της Παρασκευής στις 20:00, στον ANT1, το 3o μέρος του αφιερώματος στη δεκαετία του ‘80!

