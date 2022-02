Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Φιλικό στη μνήμη του 19χρονου (εικόνες)

Συγκινούν τα λόγια του πατέρα του Άλκη, Αριστείδη Καμπανού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως θα έδινε στους κατηγορούμενους "συλλυπητήρια γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν τον Άλκη φίλο τους".

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τη δολοφονική επίθεση οπαδικής βίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Έτσι, διοργανώθηκε φιλικός αγώνας στη μνήμη του 19χρονου Άλκη, φιλάθλου του Άρη που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας του, παρακολουθησε τον φιλικό αγώνα μεταξύ Καβάλας και Δόξας Δράμας κρατώντας μία φωτογραφία του γιου του και μάλιστα δήλωσε σχετικά με το αν δέχεται την μεταμέλεια ενός εκ των κατηγορουμένων για την δολοφονία του γιου του:

«Την αποδέχομαι την συγγνώμη. Θα ήθελα να τους δώσω το χέρι και να τους πω τους ίδιους συλλυπητήρια γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν τον Άλκη φίλο τους, για να δουν τι εξαίρετο παιδί ήταν».

Ο κ. Αριστείδης Καμπανός, ζητά δικαιοσύνη για το χαμό του παιδιού του και τίποτε άλλο. "Δεν ήθελα να μείνω στις σκέψεις και τις ιδέες που λέω στα κανάλια, θέλω να το κάνω πράξη και θα το κάνω αγώνα ζωής. Όχι πια βία στα γήπεδα όλοι ενωμένοι".

Οι δύο παραδοσιακοί αντίπαλοι και οι φίλαθλοί τους, ένωσαν τις φωνές τους, χειροκροτήσαν και φώναξαν: Άλκη ζωντανός, για πάντα Αρειανός".

