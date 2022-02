Αθλητικά

Ρότερνταμ – Τσιτσιπάς: Χαλαρά στα προημιτελικά

Ο Έλληνας πρωταθλητής δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του.

Ανεβάζοντας σταδιακά την απόδοσή του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 6-4, 6-1 σε 71 λεπτά του Λευκορώσου Ιλια Ιβάσκα και πήρε την πρόκριση για τους «8» του τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε τέσσερα break points στο πρώτο σετ και βρέθηκε «με την πλάτη στον τοίχο», όταν ο Ιβάσκα (Νο 48 στην παγκόσμια κατάταξη) έφτασε σε break point στο 4-4 του πρώτου σετ. Κάπου εκεί, όμως, ο Τσιτσιπάς αφυπνίστηκε και, αφού κράτησε το σερβίς του, κυριάρχησε απόλυτα και έχασε μόλις ένα γκέιμ στο υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Στον προημιτελικό ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξ Ντε Μινόρ (Νο 34 στον κόσμο), ο οποίος απέκλεισε δύσκολα τον Αμερικανό Μακένζι ΜακΝτόναλντ (7-6, 1-6, 6-4).

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 6-0 στις αναμετρήσεις του με τον 23χρονο Αυστραλό, τον οποίο είχε νικήσει -μεταξύ άλλων- στον τελικό του ATP Next Gen Finals, το 2018 στο Μιλάνο.

