Super League: Ορίστηκαν το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Αστέρας

Ορίστηκαν ημερομηνίες για εννέα εξ αναβολής αγώνες.

Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, που είχε αναβληθεί, για την 17η αγωνιστική της Superleague 1 θα διεξαχθεί τελικά στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή που όρισε ημερομηνίες για όλες τις εξ’ αναβολής αναμετρήσεις.

Το Δ.Σ της Superleague όρισε ημερομηνίες για τα ματς που έχουν αναβληθεί λόγω κορονοϊού το τελευταίο διάστημα, αλλά και λόγω του χιονιά που είχε «χτυπήσει» τη χώρα, όπως έγινε στην περίπτωση του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 17η αγωνιστική, το οποίο τελικά θα διεξαχθεί στις 2 Μαρτίου.

Την επόμενη Τετάρτη (16/2) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Παναθηναϊκό στη Ριζούπολη. Στις 23/2 ο Άρης θα υποδεχθεί στο «Βικελίδης» τον Ατρόμητο, ενώ στις 2/3 θα συναντηθούν ξανά στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 20.30 και την ίδια μέρα στις 19:00 θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι εξ’ αναβολής αγώνες που ορίστηκαν

