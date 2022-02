Αθλητικά

Ατρόμητος - Λαμία: Οι Περιστεριώτες έφεραν τα... πάνω - κάτω

Ο Ατρόμητος πανηγύρισε μια τεράστια νίκη, με ανατροπή, κόντρα στην Λαμία.

Ο Ατρόμητος βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής με την Λαμία, αλλά κατάφερε με δύο γκολ του Ευθύμη Κουλούρη στο β΄ μέρος (57΄ πεν. 70΄) και του Άλιμπεκ στο 88΄, να φέρει τα πάνω κάτω και να νικήσει με 3-1 τους Φθιώτες, που είχαν προηγηθεί με τον Ελευθεριάδη στο 26΄.

Οι Περιστεριώτες ήθελαν όσο τίποτε άλλο το «τρίποντο», προκειμένου να μείνουν «ζωντανοί» στη μάχη της παραμονής στα μεγάλα σαλόνια και παρότι δέχτηκαν την «ψυχρολουσία» πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να «γυρίσουν» το ματς και να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά από 6 αγώνες (τελευταία φορά που είχαν πανηγυρίσει ήταν στις 4 Δεκεμβρίου με τον Απόλλωνα και το 4-1) κι ενώ στο διάστημα αυτό είχαν μόλις μία ισοπαλία.

Περίπου 2 εβδομάδες είχε ν΄ αγωνιστεί ο Ατρόμητος και συγκεκριμένα από τις 29 Ιανουαρίου και την ήττα από τον Ιωνικό στη Νεάπολη. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν (πρώτη του νίκη στον πάγκο των «κυανόλευκων» μετά την ανάληψη των καθηκόντων του) πριν το ματς με την Λαμία βρισκόταν στην προτελευταία θέση και στο -8 από τον Ιωνικό και τη σημερινή του αντίπαλο, την οποία μετά τη νίκη του «έχει» και στην ισοβαθμία.

Απέναντί του είχε μία ομάδα που στα τελευταία πέντε ματς (σε όλες τις διοργανώσεις) δεν είχε γνωρίσει την ήττα (3 νίκες, 2 ισοπαλίες), ενώ έχει προκριθεί και στους ημιτελικούς του Κυπέλλου, όπου θ αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Οι φιλοξενούμενοι με καλύτερη ψυχολογία προηγήθηκαν στο 29΄ στην πρώτη τους οργανωμένη προσπάθεια. Μετά από εκτέλεση φάουλ και εντυπωσιακή απόκρουση του Γιαννιώτη σε κεφαλιά του Μαζουλουξή, ο Ελευθεριάδης πήρε το ριμπάουντ και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Η φάση εξετάστηκε και από το VAR, ωστόσο, διαπιστώθηκε πως δεν είχε προηγηθεί κάποια παράβαση και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Στο β΄ μέρος οι γηπεδούχοι τα έπαιξαν όλα για όλα και δικαιώθηκαν. Αρχικά ισοφάρισαν στο 57΄ με το πέναλτι (χέρι του Τζανετόπουλου) του Κουλούρη, ο ίδιος παίκτης στο 70΄ έδωσε προβάδισμα στους Περιστεριώτες μετά από ασίστ του Σπιριντόνοβιτς και το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 88΄ ο Αλιμπεκ με πλασέ.

Διαιτητής: Α. Ευαγγέλου

Κίτρινες: Κιβρακίδης - Βέλλιος, Τζανετόπουλος

Οι ενδεκάδες:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Χατζηισαΐας, Μαυρομάτης, Τζοβάρας, Χαρίσης, Έρλινγκμαρκ, Ναμπί (69΄ Αλιμπεκ), Ροτάριου (75΄ Κλωναρίδης), Μπεντινέλι (46΄ Σπιριντόνοβιτς), Κουλούρης (89΄ Ντένιτς)

ΛΑΜΙΑ: Γκαραβέλης, Προβυδάκης, Τζανετόπουλος, Μαζουλουξής, Σαραμαντάς, Τζανδάρης, Γκέντσογλου (46΄ Μπανγκουρα), Καραμάνος, Νούνιες (73΄ Τσούκαλος), Ελευθεριάδης (79΄ Τιρόνε), Βέλλιος (64΄ Νινούα)

