Υγεία - Περιβάλλον

Αντιικά χάπια: 1436 αιτήσεις σε μία εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σημασία της γρήγορης υποβολής της αίτησης για την χορήγηση των αντιικών χαπιών σε ασθενείς με covid-19, επισήμανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Τη σημασία της γρήγορης υποβολής της αίτησης για την χορήγηση των αντιικών χαπιών σε ασθενείς με covid-19, επισήμανε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι γιατροί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην επιτροπή, την πρώτη ή δεύτερη μέρα που ο ασθενής θα διαγνωστεί θετικός και το αργότερο την τρίτη, ώστε έως την πέμπτη μέρα τα χάπια να έχουν φτάσει στο σπίτι του, που είναι και το περιθώριο για την δράση τους. «Μετά την πέμπτη μέρα είναι αργά για τα φάρμακα αυτά». Η επιτροπή, σημείωσε, κάνει μεγάλη προσπάθεια για να εγκρίνονται οι αιτήσεις γρήγορα και να ξεκινήσει η διαδικασία της κατ οίκον παράδοσης μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει εδώ και μία εβδομάδα 1.436 αιτήσεις χορήγησης αντιικών χαπιών και έχουν απορριφθεί 19. Το τελευταίο τετραήμερο έχουν υποβληθεί 757 αιτήσεις, 42 ακυρώθηκαν από τους ασθενείς, σε 477 έχουν ήδη παραδοθεί τα φάρμακα και οι υπόλοιπες βρίσκονται στη διαδικασία παράδοσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Λύτρας: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν έγινε με το δρεπάνι

Μελίνα Τραυλού: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

“Άγριες Μέλισσες”: συγκρούσεις και αποκαλύψεις την Πέμπτη (εικόνες)