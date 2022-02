Κόσμος

Απειλές για βόμβες σε σχολεία της Ουάσιγκτον - Συνελήφθη 16χρονος

Ο έφηβος φέρεται ότι έκανε απειλητικά τηλεφωνήματα σε επτά σχολεία που φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί

Ένας 16χρονος συνελήφθη σήμερα και κατηγορείται ότι έκανε απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβες σε επτά σχολεία της Ουάσινγκτον, όπου φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα επτά λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, εκκενώθηκαν την Τετάρτη και ερευνήθηκαν, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα το ύποπτο. Στο ένα από αυτά, το Λύκειο Ντάνμπαρ, είχε γίνει φάρσα για βόμβα και την Τρίτη, ενώ στον χώρο βρισκόταν ο σύζυγος της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, για να παρακολουθήσει μια εκδήλωση.

Ο έφηβος από τη νοτιοανατολική Ουάσινγκτον κατηγορείται ότι εξαπέλυσε «τρομοκρατικές απειλές». Οι αρχές δεν αποκάλυψαν το όνομα του υπόπτου, αλλά σημείωσαν ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Η αστυνομία δεν ανέφερε αν οι απειλές για βόμβες είχαν φυλετικά κίνητρα. Το συμβάν της Τρίτης δεν φαίνεται να είχε ως στόχο τον σύζυγο της Χάρις, τον Ντάγκλας Έμχοφ, ο οποίος επισκεπτόταν το Λύκειο Ντάνμπαρ στο πλαίσιο του εορτασμού του "Μήνα Μαύρης Ιστορίας". Ωστόσο, τα επεισόδια αυτά εντείνουν τον φόβο μεταξύ των Αφροαμερικανών, αφού την περασμένη εβδομάδα έγιναν παρόμοιες απειλές για βόμβες σε τουλάχιστον 12 κολέγια και πανεπιστήμια που συνδέονται ιστορικά με την αφροαμερικανική κοινότητα. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες, όμως το FBI ερευνά αυτές τις απειλές.

