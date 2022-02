Αθλητικά

Γουέιν Ρούνεϊ: Ήθελα να αυτοκτονήσω

Ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Αγγλίας, συγκλόνισε μιλώντας για το πρόβλημα του αλκοολισμού που αντιμετώπισε.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώτος σκόρερ της εθνικής Αγγλίας με 53 γκολ, νυν προπονητής της Ντέρμπι, αναφέρθηκε σήμερα για άλλη μια φορά στον αγώνα του για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ.

Το έκανε κατά την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, «Ρούνεϊ», στο Λονδίνο, όπου το πρώην νούμερο 10 των «κόκκινων διαβόλων», προχώρησε σε κάποιες εξομολογήσεις.

«Τις στιγμές που ένιωθα πολύ πεσμένος, απλά έπινα. Έπινα πολύ. Φοβόμουν ότι μπορεί να πεθάνω ή να σκοτώσω κάποιον. Ένιωθα ότι θα μπορούσα εύκολα να δολοφονήσω μια γυναίκα ή να οδηγήσω μεθυσμένος, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων που μου περνούσαν από το μυαλό. Έφτασα σε ένα σημείο που ένιωθα ότι ήθελα να αυτοκτονήσω. Τότε κατάλαβα ότι χρειαζόμουν βοήθεια, τόσο για να σώσω τον εαυτό μου όσο και την οικογένειά μου», είπε μεταξύ άλλων ο 36χρονος Ρούνεϊ.

