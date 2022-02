Κόσμος

Αυστρία: Απαγορεύθηκε το “κομβόι της Ελευθερίας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τις Βρυξέλες και το Παρίσι, σειρά στην απαγόρευση της εκδήλωσης που έχει παραλύσει την Οτάβα στον Καναδά, πήρε η Βιέννη.

Η αυστριακή αστυνομία ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι απαγορεύει τα «κομβόι της ελευθερίας», όπως αυτό που έχει παραλύσει τον Καναδά, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» ενόχληση.

Πολλές εκατοντάδες οχήματα σκόπευαν να συγκλίνουν την Παρασκευή προς το κέντρο της Βιέννης και κοντά σε ένα μεγάλο, δημόσιο πάρκο, για να διαμαρτυρηθούν για τα υγειονομικά μέτρα.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία εξέφρασε τον φόβο ότι οι διαδηλωτές θέλουν να αποκλείσουν τους κυριότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια «απαράδεκτη ενόχληση, όσον αφορά τον θόρυβο, σε μια πολυσύχναστη ζώνη» όπου συγκεντρώνονται πολλοί Αυστριακοί για να ψυχαγωγηθούν ή απλώς να κάνουν μια βόλτα. Η αστυνομία έκανε επίσης λόγο για «κίνδυνο ρύπανσης» από τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων.

Παρόμοιες αυτοκινητοπομπές απαγορεύτηκαν επίσης στις Βρυξέλλες και το Παρίσι.

Νωρίτερα, η καναδική αστυνομία απείλησε για πρώτη φορά ότι θα επέμβει για να λήξει η κατάληψη των δρόμων της Οτάβας, που διαρκεί σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια - ΔΕΗ: Βανδαλισμοί στα κεντρικά γραφεία

Κόρινθος: Γέμισε νεκρά ψάρια το λιμάνι (βίντεο)

Γουίτνεϊ Χιούστον: η λαμπρή καριέρα, τα ναρκωτικά και ο ξαφνικός θάνατος