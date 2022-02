Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τραυλισμός, πόνος περιόδου και πλαστικά που μας... παχαίνουν!

Πλούσια η θεματολογία ακι αυτό το Σαββατοκύριακο, της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ' όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν.

Πώς αντιμετωπίζουμε το στίγμα και τον φόβο που προκαλεί ο τραυλισμός στους ενηλίκους;

Τι μας αποθαρρύνει να ακολουθήσουμε μια υγιεινή διατροφή;

Πώς ανακουφιζόμαστε από τον πόνο στα πέλματα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου.

Γιατί πονάμε κατά τη διάρκεια της περιόοδου;

Πώς μας παχαίνουν τα πλαστικά προϊόντα;

Μπορεί η covid-19 να επηρεάσει την γονιμότητα των ανδρών;

Τι δείχνουν τα καφέ σημάδια κάτω από τα μάτια του σκύλου μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου.

«Υγεία Πάνω Απ' Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

