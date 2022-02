Πολιτισμός

Λουκ Μοντανιέ: Πέθανε ο βιολόγος που ανακάλυψε τον ιό του AIDS

Έφυγε από την ζωή ο ο κάτοχος του Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του ιού του AIDS. Η αμφιλεγόμενη θεωρία του για τη "γέννηση" του κορονοϊού.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο γάλλος ιολόγος Λικ Μοντανιέ, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη συνεισφορά του στην ανακάλυψη του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) που προκαλεί το AIDS, όπως μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Μοντανιέ βραβεύτηκε με Νόμπελ το 2008 μαζί με την Γαλλίδα Φρανσουάζ Μπαρ-Σινουσί και τον Γερμανό Χάραλντ τσουρ Χάουζεν.

Γεννήθηκε το 1932 στη Γαλλία και απέκτησε διδακτορικό στην ιολογία στο πανεπιστήμιο του Παρισιού. Αργότερα έγινε διευθυντής του Παγκόσμιου Ιδρύματος για την Έρευνα και την Πρόληψη του AIDS στο Παρίσι.

Προτού ξεσπάσει η επιδημία του AIDS, ο Μοντανιέ είχε κάνει σημαντικές ανακαλύψεις σχετικά με τη φύση των ιών και συνεισέφερε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ιοί μπορούν να αλλάξουν τις γενετικές πληροφορίες του οργανισμού των ξενιστών.

Η έρευνά του για την ιντερφερόνη, μίας ομάδας πρωτεϊνών που «δραστηριοποιεί» την προστατευτική άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στους ιούς, άνοιξε επίσης δρόμους για θεραπείες ιογενών ασθενειών.

Ο Λικ Μοντανιέ πυροδότησε διαμάχη το 2020 λέγοντας ότι πίστευε πως ο νέος κορονοϊός δημιουργήθηκε σε ένα κινεζικό εργαστήριο. Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της Covid-19 τον είχαν ξαναφέρει τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο, με τον ίδιο να κερδίζει τη συμπάθεια των μελών του αντιεμβολιαστικού κινήματος και να δέχεται επικρίσεις από μεγάλη μερίδα της επιστημονικής κοινότητας.

