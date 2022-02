Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: Το μήνυμα στα ελληνικά των φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Συγκίνηση προκαλεί το πανό για τον αδικοχαμένο Άλκη που σήκωσαν οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δείτε τη φωτογραφία.

Οι φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ τίμησαν τη μνήμη του δολοφονημένου Άλκη, υψώνοντας πανό για τον 19χρονο, πριν το τζάμπολ της εν εξελίξει αναμέτρησης με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Τελ Αβίβ, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί ύψωσαν πανό, το οποίο έγραφε «Είμαστε και εμείς Άρης. Καλό ταξίδι Άλκη», με την κίνηση να δημιουργεί κύμα συγκίνησης στη «Menora Mivtachim Arena».

Maccabi fans pay a tribute to ARIS fans, in memory of Alkis Kabanos. May he rest in peace pic.twitter.com/ksaoWED8BW

— Arale Weisberg (@Aralos10) February 10, 2022

