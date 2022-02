Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Θρίαμβος με buzzer beater!

Σε ένα ματς που “έσπασαν καρδιές” οι Πειραιώτες πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με σουτ στην εκπνοή της παράτασης.

Ο Κώστας Σλούκας πήρε από το... χέρι τον Ολυμπιακό και με “buzzer beater” τρίποντο στην παράταση τον οδήγησε σε μία μεγάλη νίκη (87-85) επί της πρωταθλήτριας Euroleague, Αναντολού Εφές, στο ΣΕΦ. Σημαντική και η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ (19π.) από τα μισά της 4ης περιόδου μέχρι το τέλος του «θρίλερ».

Σε ένα “must win” παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους», ο Σλούκας... θύμισε ξανά τον ηγέτη που έβλεπε στο πρόσωπό του ο Ολυμπιακός όταν τον ξανάφερε στο ΣΕΦ. Mετά τη μεγαλειώδη εμφάνισή του με την ΑΕΚ, ο διεθνής γκαρντ πέτυχε 23 πόντους (4/6 τρίποντα), μοίρασε 6 ασίστ, μάζεψε 5 ριμπάουντ και έκανε 1 κλέψιμο, σε 38:36΄΄ συμμετοχής. Η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στο 14-9 και πλέον η υπόθεση πρόκρισης στα πλέι οφ είναι πιο ορατή από ποτέ.

Για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην πρώτη νίκη του μετά από περίπου τρία χρόνια επί της Αναντολού Εφές χρειάστηκε να καταθέσουν ψυχή όλοι οι παίκτες του Μπαρτζώκα. Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Μουσταφά Φαλ είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ έδινε διαρκώς δεύτερες ευκαιρίες σκεπάζοντας τα καλάθια στα τελευταία λεπτά, όταν κρίνονταν όλα.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς με double double (12π., 13 ασίστ) πήγε να... πάρει το παιχνίδι για την Εφές (12-12), ενώ ο Τιμπόρ Πλάις έκανε πάρτι στη ρακέτα του Ολυμπιακού αξιοποιώντας τις ασίστ του πρώτου. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ένας «σβηστός» έως τότε Σέιν Λάρκιν, πέτυχε δύο τρίποντα και οι «καρδιές είχαν σπάσει» στο ΣΕΦ.

Όμως, μίλησε η ψυχή των παικτών του Μπαρτζώκα και το καθαρό μυαλό του Σλούκα, όταν είχε την υπομονή να κάνει την προσποίηση στον Μοερμάν, με τον χρόνο να τρέχει αδυσώπητα, για να πάρει το σουτ τριών πόντων και να ευστοχήσει σε... νεκρό χρόνο.

Κι όλα αυτά χωρίς τον βασικό περιφερειακό αμυντικό του Ολυμπιακού, Τόμας Ουόκαπ, αφού δύο ώρες πριν το τζάμπολ, έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορούσε να τον υπολογίζει, καθώς ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό οσφυϊκής μοίρας.

Τα δεκάλεπτα: 26-17 , 42-41, 61-61, 75-75 κ.α.,

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Πατέρνικο (Ιταλία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ντόρσεϊ 19 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 10, Σλούκας 23 (4), Μάρτιν 1, Βεζένκοφ 16 (2), Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 3 (1), ΜακΚίσικ 6 (1)

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 11 (2), Μπομπουά 13 (1), Σίνγκλετον 4, Μπράιαντ 3 (1), Μοερμάν 11 (3), Πλάις 14, Μίτσιτς 12 (1), Ντάνστον 9, Σιμόν 8

