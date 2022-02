Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ιωαννίδης: “όχι” σε… “χρυσή πρόταση” για τον παίκτη

Οι “πράσινοι” απέρριψαν πρόταση για μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη. Με ποιο σκεπτικό ειπώθηκε το “όχι” στον ενδιαφερόμενο σύλλογο.

Με το χειμερινό μεταγραφικό «παράθυρο» να έχει «κλείσει» εδώ κι ένα δεκαήμερο, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε τα τελευταία 24ωρα πρόταση από σύλλογο του αμερικανικού MLS για τον Φώτη Ιωαννίδη, η οποία ξεπερνούσε τα 2 εκατ. ευρώ και με τα μπόνους άγγιζε τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση της αμερικανικής ομάδας απορρίφθηκε από τους «πράσινους», αφενός διότι έχει άμεση αγωνιστική ανάγκη τον 21χρονο επιθετικό, καθότι ο Μακέντα είναι ξανά τραυματίας στην ποδοκνημική και δεν μπορεί να βοηθήσει άμεσα κι αφετέρου διότι δεν υπήρχε περιθώριο για να αντικατασταθεί απ’ τη μεταγραφική αγορά.

Παράλληλα στον Παναθηναϊκό θεωρούν πως ο Ιωαννίδης μπορεί να ανεβάσει κι άλλο την αγοραστική αξία του και να φέρει στο μέλλον ακόμη καλύτερα χρήματα.

Όμως ο βασικός λόγος είναι πως στην παρούσα φάση, εφόσον πουλιόταν ο 21χρονος φορ, οι «πράσινοι» θα «ξέμεναν» με έναν επιθετικό κορυφής, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της σεζόν, όπου κρίνονται όλοι οι στόχοι του.

