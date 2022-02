Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ρονάλντο Τζούνιορ εντάχθηκε στην Ακαδημία (εικόνες)

Με δύο Ρονάλντο στις τάξεις τους βρίσκονται πλέον οι “κόκκινοι διάβολοι”, με τον “Κριστιανίνιο” να έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, έναντι του πατέρα του, όπως λέει η μητέρα του CR7.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενημέρωσε απόψε το βράδυ ότι ο 11χρονος Ρονάλντο Τζούνιορ εντάχθηκε επίσημα στην Ακαδημία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πλέον στους «Κόκκινους Διαβόλους» υπάρχουν δύο Ρονάλντο, αφού μετά τον μπαμπά Κριστιάνο, που επέστρεψε στο σύλλογο το περασμένο καλοκαίρι στα ίδια μέρη κινείται πια και ο Κριστιάνο Τζούνιορ, το μεγαλύτερο παιδί του CR7.

Τα... μεγάλα νέα μετέδωσε η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, σύζυγος του Πορτογάλου σταρ, στο λογαριασμό της στο Instagram. «Κυνηγάμε τα όνειρά μας μαζί. Η μαμά σε αγαπάει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη σχετική φωτογραφία που κοινοποίησε η μητέρα του, ο 11χρονος ποζάρει κρατώντας την κόκκινη φανέλα με το νούμερο 7, όπως ο πατέρας του.

Σύμφωνα με τη γιαγιά του, τη μητέρα του πέντε φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας, ο «Κριστιανίνιο» έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον μπροστά του.

«Στην ηλικία του παίζει καλύτερα από τον πατέρα του. Είναι φυσιολογικό, όταν ήταν 11 ετών ο μπαμπάς του δεν είχε προπονητή. Σήμερα, είναι αυτός που εκπαιδεύει τον γιο του», είχε δηλώσει η Ντολόρες Αβέιρο πριν από μερικές εβδομάδες στο podcast DNA του Λεάο.

