“Ενώπιος Ενωπίω” – Παγώνη: Ο σύζυγός της, η απόφαση να μην κάνει παιδιά και η Ιατρική

Η μάχιμη γιατρός άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για το πάθος της για την Ιατρική και τις σπουδές στην Ιταλία.



Καλεσμένη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, η οποία αναφέρθηκε στην απόφασή της να μην κάνει παιδιά, αλλά και στην προσωπική της ζωή.

«Είμαι παντρεμένη. Μόνος του ο σύζυγος κρατιέται στην αφάνεια. Δεν θέλει με τίποτα, δεν ασχολείται με τη δημοσιότητα, ακούει τις ειδήσεις μια χαρά, μέχρι εκεί. Όταν με βλέπει κάνει κριτική και μάλιστα πολύ σκληρή, αυτό είναι αλήθεια» είπε η Ματίνα Παγώνη.



«Σχολιάστηκε η επιλογή μου να μην κάνω παιδιά. Εγώ είχα πει ότι από τη στιγμή που θα ασχοληθώ με την Ιατρική, η σκέψη μου ήταν και είναι ότι όταν θες να κάνεις ένα παιδί, πρέπει να το μεγαλώνουν οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα τους» τόνισε.



«Όταν λοιπόν εγώ ασχολήθηκα με την Ιατρική και έχω σκοπό να λείπω τόσες ώρες από το σπίτι, δεν έχει νόημα μια γυναίκα που θα έπαιρνα ή μια γιαγιά να μεγαλώνει το παιδί. Το παιδί έχει ανάγκη τη μητέρα του. Έτσι πίστευα γιατί εγώ έτσι μεγάλωσα. Ήταν η έντιμη δική μου απόφαση. Το αποδέχτηκε και ο σύζυγος αφού το συζητήσαμε», υπογράμμισε.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ αναφέρθηκε και στην πρώτη γνωριμία με τον σύζυγό της. «Ήμουν στη Λήμνο για το αγροτικό μου, δύσκολες εποχές, μάλιστα δεν υπήρχε και ταξί στο αεροδρόμιο για να πάω στο ξενοδοχείο. Ο σύζυγος μου ήταν διευθυντής της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου, το οποίο ανέλαβα από την πρώτη ημέρα που παρουσιάστηκα στη Λήμνο και τον γνώρισα μετά».





Η ίδια εξομολογήθηκε πως αποφάσισε να γίνει γιατρός όταν σε ηλικία 7 ετών επισκέφτηκε τον μπαμπά της στην εντατική ενός νοσοκομείου, όταν εκείνος αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του.

«Ήμουν επτά ετών και ήθελα να δω τον μπαμπά μου μέσα στη μονάδα. Χτυπιόμουν από το κλάμα στο νοσοκομείο οπότε ο διευθυντής της μονάδας μου είπε ότι θα με πάει αλλά μου ζήτησε να μην κλάψω. Μου είπε να έχω θάρρος και να είμαι ψύχραιμη κι εγώ δέχτηκα. Δεν κατάλαβα τι ήταν εκεί, νόμιζα ότι θα μου μιλήσει και θα τον φιλήσω. Ρώτησα αν θα γίνει καλά και μου είπε πως είναι εκεί για να κάνουν καλά τους ασθενείς κι εγώ του είπα πως κι εγώ θα γίνω γιατρός για να κάνω καλά τους ανθρώπους. Δεν έκλαψα, αλλά όταν πήγα στο σπίτι, πήγα στο σωμάτιο μυ και ξέσπασμα. Το μόνο που τους είπα μετά στο σπίτι είναι πως θα γίνω γιατρός. Ήταν μια προσωπική περιπέτεια που με έκανε να πάρω αυτή την απόφαση. Έχω ακόνη ζωντανές αυτές τις εικόνες. Τραυματική εμπειρία. Δεν πρέπει τα παιδιά να μπαίνουν στην εντατική», είπε εμφανώς συγκινημένη.

