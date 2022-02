Κοινωνία

Ομόνοια - ΔΕΗ: Βανδαλισμοί στα κεντρικά γραφεία

Έσπασαν τη τζαμαρία και πέταξαν μπογιές στο εσωτερικό του κτηρίου.



Καταδρομική επίθεση πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης άγνωστοι στα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πλησίασαν την είσοδο των γραφείων και έσπασαν τη τζαμαρία με διάφορα αυτοσχέδια όπλα που κρατούσαν στα χέρια τους.

Αφού έσπασαν τη τζαμαρία, στη συνέχεια πέταξαν μπογιές στο εσωτερικό του κτιρίου και τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία αναμένεται να εστιάσει την έρευνά της σε τυχόν οπτικό υλικό από κάμερες των γύρω κτιρίων που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

