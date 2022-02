Οικονομία

“Ελπίδα” – ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Οι αποζημιώσεις σε επιβάτες για την ταλαιπωρία

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι επιβάτες που επηρεάστηκαν από τη διακοπή των δρομολογίων. Ποια εναλλακτική επιλογή έχουν.



Αποζημίωση ύψους 1.000 ευρώ θα λάβουν επιβάτες δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που υπέστησαν ταλαιπωρία από την κακοκαιρία «Ελπίδα».

Αναλυτικά η εταιρεία αναφέρει: «Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., με πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας, προχωρά σε έκτακτη οικονομική στήριξη 1.000 ευρώ (εναλλακτικά 1.150 ευρώ σε κουπόνι απεριόριστης διάρκειας ή 550 ευρώ σε κουπόνι απεριόριστης διάρκειας και 500 ευρώ μετρητά) σε πλήρη εξόφληση στους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τη διακοπή των δρομολογίων στις 24 και 25 Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση των υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εταιρείας, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προχωρά στην αποζημίωση των επιβατών σε συνέχεια εισήγησης του Υπουργείου Μεταφορών ως ένα επιπλέον μέτρο.



Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. λυπάται για την αναστάτωση που προκλήθηκε στο επιβατικό κοινό, παρά τις προσπάθειές της να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: παροχή φιλοξενίας σε επιβάτες που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, χρήση λεωφορείων ως εναλλακτικό μέσο, παροχή τροφίμων όπου ήταν εφικτό.



Ακόμη, επισημαίνεται ότι η εταιρεία διέθεσε πόρους για τον απεγκλωβισμό πολιτών από την Αττική Οδό, με δρομολόγηση ειδικού συρμού που λειτούργησε από το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης, μεταξύ Αεροδρομίου και ΣΣ Λαρίσης, σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Μεταφορών.



Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις αποζημιώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Επιβατών 1371. Επίσης, μετά με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μεταφορών, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση συνθηκών των συμβάντων, προγραμματίζεται έκτακτη οικονομική στήριξη σε κάθε επιβάτη των αμαξοστοιχιών 54, 55, 56, 57 και 885.»

