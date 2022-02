Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: εξαιρέσεις ενόρκων και διακοπή της δίκης (βίντεο)

Στο εδώλιο, κατηγορούμενος για βιασμούς τριών ανήλικων και ενός ενήλικου αγοριού, κάθισε ο καλλιτέχνης. Μαζί έφτασαν στο δικαστήριο οι μηνυτές του. Τι έγινε στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ξεκίνησε την Παρασκευή, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η πρώτη δίκη του ελληνικού #MeToo, με κατηγορούμενο τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έφτασε λίγο πριν τις 09:30 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου θα κριθεί από τρεις δικαστές και τέσσερις ενόρκους, για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και αφορούν βιασμό τριών ανηλίκων αγοριών και ενός ενήλικα άνδρα,.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης μετήχθη από τις Φυλακές Τρίπολης για να παρασταθεί στην δίκη, με αφορμή την έναρξη της οποίας έγινε και παράσταση στήριξης των θυμάτων, έξω από το δικαστήριο.

Στα δικαστήρια, σε μια άκρως συμβολική κίνηση, έφτασαν μαζί οι τέσσερις μηνυτές του Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Αλέξης Κούγιας δήλωσε από την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό», πως σκοπεύει να ζητήσει διακοπή της δίκης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων που αφορούν συμμετοχή σε άλλες δίκες.

Για την εκδίκαση της υπόθεσης κληρώθηκαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας ως ένορκοι, ενώ οι τρείς τακτικοί δικαστές είναι γυναίκες.

Ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας, εξαίρεσε τρεις γυναίκες ενώ άλλες δύο εξαιρέθηκαν από τον Εισαγγελέα.

Το δικαστήριο κλήρωσε και δύο αναπληρωματικά μέλη, καθώς η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης για την ανάδειξη των ενόρκων, ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη ζήτησε τη διακοπή της δίκης, καθώς, όπως είπε, έχει υποχρεώσεις με σημαντικές δίκες που συμπληρώνουν παραγραφές και 18μηνα. Όπως ανέφερε, δεν δημιουργείται πρόβλημα για τον κατηγορούμενο και την κράτησή του, καθώς έχει ακόμη ένα εξάμηνο. «Ζητούμε μία διακοπή εντός του μηνός Μαρτίου. Ο κατηγορούμενος θέλει να δικαστεί, αλλά αναγκάζεται να προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις μου. Επιθυμούμε διακαώς τη διεξαγωγή της δίκης, γι' αυτό δεν ζητούμε αναβολή αλλά διακοπή», σημείωσε ο κ. Κούγιας.

«Δεν θα αναβληθεί η δίκη, θα διακοπεί θα γίνει άλλη μέρα», είπε νωρίτερα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Αλέξης Κούγιας, λίγο πριν αρχίσει η δίκη, αναφέροντας ακόμη πως ο καλλιτέχνης «είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση». Ακόμη, σε ότι αφορά το γεγονός πως ο Δημήτρης Λιγνάδης θα βρεθεί αντιμέτωπος πρόσωπο με πρόσωπο με τους μηνυτές του, ο Αλέξης Κούγιας είπε πως « το προσδοκούμε πολλύ να τους δει, γιατί μέχρι τώρα αυτοί ήταν μόνοι τους»

Το δικαστήριο διέκοψε, προκειμένου να συζητήσει επί της απόφασης της πλευράς Κούγια για διακοπή της δίκης.

Ο εκ των συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής Γιάννης Βλάχος ήδη σε δηλώσεις του, επίσης στην εκπομπή «Το Πρωινό», έκανε λόγο για προσπάθεια από την πλευρά του ηθοποιού, να πλήξει οικονομικά κάποιους από τους καταγγέλλοντες, αναφερόμενος σε συγκεκριμένο εντολέα του, ο οποίος έχει ταξιδέψει ήδη στην Ελλάδα από την χώρα που κατοικεί.

Στην διάρκεια της διακοπής της ακροαματικής διαδικασίας για να συζητήσει το δικαστήριο εάν θα δεχθεί το αίτημα για διακοπή της δίκης, κοντά στον Δημήτρη Λιγνάδη βρέθηκαν ο αδελφος του Γιάννης και ο συνήγορος του, ενώ σε άλλον χώρο βρίσκονται μαζί οι τρεις απο τους τέσσερις άνδρες που κατηγορούν τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό.

Δηλώσεις καλλιτεχνών με αφορμή την έναρξη της δίκης

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» με αφορμή την έναρξη της δίκης μίλησαν ηθοποιοί, όπως ο Φίλιππος Σοφιανός και ο Μάνος Βακούσης, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί για τον συνάδελφο τους και τις σχέσεις του, ενώ σε απευθείας σύνδεση μίλησε ο Δημήτρης Άνθης, ο οποίος συμμετείχε στην κινητοποίηση συμπαράστασης στους μηνυτές:

Λάβρος για τον Δημήτρη Λιγνάδη ήταν και ο Κώστας Αρζόγλου, ο οποίος μεταξύ άλλων, είπε πως δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπάρξει μέλλον για τον Δημήτρη Λιγνάδη στην υποκριτική, λέγοντας χαρακτηριστικά «Αν του έλεγαν αύριο, “είσαι ελεύθερος”, τι θα έκανε; Θα έκανε θίασο, θα πήγαινε στην Είδαυρο; Θα τον ξεφώνιζε όλη η κερκίδα. Είναι λίγες οι φορές που κάνει λάθος ο κόσμος».

Από την πλευρά της, η ηθοποιός Έλενα Τζώρτζη, εξεμάνη με την εξαίρεση τριών γυναικών ενόρκων, που ζήτησε η πλευρά του Δημήτρη Λιγνάδη και ο Αλέξης Κούγιας, ενώ αναφερόμενη γενικότερα στην κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία, είπε πως «οι γυναίκες και τα παιδιά φοβόμαστε, ακόμα και να μιλήσουμε»:





