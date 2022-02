Κοινωνία

Δραπετσώνα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Κωστή Παλαμά στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα, ωστόσο το διαμέρισμα καίγεται σχεδόν ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

