Κορονοϊός - ΠΟΥ: Δεν είμαστε στο τέλος της πανδημίας

Τι είπε για τις νέες παραλλαγές του ιου η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Σούμια Σουαμινάθαν.



Η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Σούμια Σουαμινάθαν δήλωσε σήμερα ότι ο κόσμος δεν έχει φθάσει ακόμα στο τέλος της πανδημίας της COVID-19 καθώς θα υπάρξουν και άλλες παραλλαγές του ιού.

«Έχουμε δει τον ιό να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται…άρα γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες παραλλαγές, περισσότερες ανησυχητικές παραλλαγές, άρα δεν είμαστε στο τέλος της πανδημίας», δήλωσε η Σουαμινάθαν σε δημοσιογράφους στη Νότια Αφρική όπου επισκέπτεται μονάδες παραγωγής εμβολίων μαζί με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Μικρότερη η πιθανότητα εισαγωγής ενός ασθενούς σε ΜΕΘ την εποχή της Όμικρον από ό,τι της Δέλτα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με μία νέα μελέτη από το Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai του Λος Άντζελες και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στη διάρκεια του κύματος της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν βαριά και να χρειαστούν εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σε σχέση με την εποχή που επικρατούσε η Δέλτα . Σε μεγάλο βαθμό, αυτό αποδίδεται στο ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό των εμβολιασμένων που εισάγονται στα νοσοκομεία.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο εβδομαδιαίο επιστημονικό δελτίο «Morbidity & Mortality Weekly Report» του CDC, συνέκριναν 339 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με Covid-19 την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021 (όταν κυριαρχούσε η Δέλτα) με 737 ασθενείς της περιόδου Δεκεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022 (όταν κυριαρχούσε η Όμικρον).

Διαπιστώθηκε ότι την πιο πρόσφατη περίοδο της Όμικρον περίπου οι μισοί ασθενείς πέθαναν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (το 4%) έναντι της περιόδου της Δέλτα (8,3%). Σύμφωνα με τον ερευνητή δρα Μάθιου Μόουντς, «συνολικά η ομάδα της περιόδου της Όμικρον είχε μικρότερη πιθανότητα εισαγωγής σε ΜΕΘ και επίσης μικρότερη πιθανότητα να χρειαστεί επεμβατική διασωλήνωση, σε σύγκριση με την ομάδα της περιόδου της Δέλτα».

Η ανάλυση δείχνει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευομένων ασθενών με Covid-19 στη διάρκεια της κυριαρχίας της Όμικρον ήταν εμβολιασμένοι, σε σύγκριση με τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στη διάρκεια της Δέλτα. Ο ερευνητής Πίτερ Τσεν δήλωσε ότι «πέρα από την προστασία που ο εμβολιασμός πρόσφερε τους ανθρώπους που εισήχθησαν στο νοσοκομείο όταν η Όμικρον κυριαρχούσε πια, είδαμε, επίσης, ότι η προσθήκη της τρίτης δόσης φάνηκε να είναι ιδιαίτερα σημαντική στο να μειώσει τη σοβαρότητα της νόσου, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων ασθενών. Οι ανεμβολίαστοι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με Covid-19 στη διάρκεια της επικράτησης της παραλλαγής Όμικρον συνέχισαν να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές και μεγαλύτερο κίνδυνο για αναπνευστική ανεπάρκεια, σε σύγκριση με τους εμβολιασμένους».

Ο ερευνητής δρ Μάικλ Μέλγκαρ του CDC επεσήμανε πως «ένα σαφές μοτίβο αναδύεται αν μελετήσει κανείς τους ασθενείς της περιόδου της Όμικρον και το εμβολιαστικό στάτους τους σε σχέση με το ποσοστό εκείνων που κατέληξαν σε ΜΕΘ: Όσο πιο εμβολιασμένος είναι κανείς -ανεμβολίαστος, με μία δόση, με δύο δόσεις ή με τρεις δόσεις- τόσο καλύτερη είναι η έκβαση για τον ασθενή».

Θωμαΐδης: Σταθερή αλλά αργή ύφεση στους σκληρούς δείκτες

Εν τω μεταξύ, ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας την Παρασκευή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σημείωσε πως σε ότι αφορά το ιιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής, παρατηρείται μια μικρή ύφεση προς σταθερότητα.

Όπως επεσήμανε ο Καθηγητής, από τις 18 Ιανουαρίου καταγράφεται μια σταθερότητα σε ότι αφορά την κλινική επιτήρηση, ενώ στους λεγόμενους σκληρούς δείκτες, που αφορούν τους ημερήσιους θανάτους και τους διασωληνωμένους ασθενείς, καταγράφεται μια σταθερή αλλά αργή ύφεση.?

