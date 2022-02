Αθλητικά

ΕΛΑΣ - Αττική: Έφοδος σε συνδέσμους οπαδών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες αστυνομικές έρευνες σε συνδέσμους οπαδών σε Αττική και Πάτρα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται νέοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε συνδέσμους οπαδών, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα γραφεία συνδέσμων οπαδών διαφόρων ομάδων.

Έως αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα της νέας αυτής αστυνομικής επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, ευρεία επιχείρηση της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη και σε συνδέσμους οπαδών ομάδων στην Πάτρα.

Αστυνομικοί από όλες της Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους στους συνδέσμους του Ολυμπιακού στην οδό Χαραλάμπη, του Παναθηναϊκού στην οδό Σαχτούρη και της ΑΕΚ στην οδό Ζαΐμη καθώς και της Παναχαϊκής στην οδό Κιλκίς.

Σύμφωνα με το tempo24.news οι αστυνομικοί δεν έχουν εντοπίσει ευρήματα που να προκαλούν ανησυχία για έκνομη δράση οπαδών στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη (10/2) η αστυνομία προχώρησε στη σφράγιση τριών συνδέσμων οπαδών της Θεσσαλονίκης που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για συνδέσμους δύο ομάδων ενώ και οι τρεις βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλώρινα: Τροχαίο - σοκ με θύμα 22χρονη

Άγιος Χαράλαμπος - λειψανοθήκη: χειροπέδες στους ληστές (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Τζεφ Μοντάνα: Ο Λιγνάδης κι η ένταση με Λιάγκα και Σκορδά (βίντεο)