Ο Πογέτ προπονητής της Εθνικής Ελλάδας

Επίσημα στο "τιμόνι" της Εθνικής ομάδας βρίσκεται ο Γκουστάβο Πογιέτ. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Ο Γκουστάβο Πογέτ είναι και επίσημα ομοσπονδιακός τεχνικός της Eθνικής Ελλάδος.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός, γνωστός στη χώρα μας και από τη θητεία του στον πάγκο της ΑΕΚ, υπέγραψε το συμβόλαιό του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Ο 55χρονος τεχνικός θα λάβει περίπου 600.000 ευρώ, μαζί με το επιτελείο του.

Ο Πογέτ έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής σε Μπράιτον, Σάντερλαντ, ΑΕΚ, Μπέτις, Σένχουα, Μπορντό και Κατόλικα. Ως βοηθός έχει δουλέψει σε Σουίντον, Λιντς και Τότεναμ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«O κ. Γουστάβο Πογέτ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών. Ο Ουρουγουανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έως το τέλος του 2023 με πρόβλεψη ανανέωσης έως το EURO 2024.»

— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) February 11, 2022

Μετά την επικύρωση της συνεργασίας του Γουστάβο Πογέτ με την ΕΠΟ, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Δημητρίου και ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών έκαναν τις πρώτες δηλώσεις.

«Έρχομαι ξανά σε μια πανέμορφη χώρα με πλούσια ιστορία και ωραίους ανθρώπους και είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή συμβολαίου με την ομοσπονδία και για το γεγονός ότι αναλαμβάνω την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας. Ήδη από τη στιγμή που έφτασε σε μένα η πρόταση, ένοιωσα ιδιαίτερη τιμή», υπογράμμισε ο Ουρουγουανός εκλέκτορας.

«Πρόκειται για μια ομάδα που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα Ευρώπης και έχει συμμετάσχει σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων, στις οποίες θα καταβάλλουμε προσπάθεια να επιστρέψει. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τα μέλη της διοίκησης, τον τεχνικό και τον αθλητικό διευθυντή για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, τη θετική διάθεση που έδειξαν στις συζητήσεις που είχαμε και τον τρόπο με τον οποίο με υποδέχθηκαν. Μου έδειξαν ότι έχουν όραμα και στόχους για την Εθνική και θέλω να γίνω μέρος της προσπάθειας για επιτυχία», συνέχισε ο Πογέτ.

«Τρέφω μεγάλη εκτίμηση για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και τις ικανότητές τους και από όσα έχω δει έως τώρα, πιστεύω ότι υπάρχει το κατάλληλο υλικό και όλες οι προϋποθέσεις για να τα πάμε καλά στις διοργανώσεις που έρχονται. Ανυπομονώ να συναντήσω τους ποδοσφαιριστές, να γνωριστούμε και να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Δημητρίου καλωσόρισε το νέο τεχνικό και του ευχήθηκε να έχει την επιτυχία που προσδοκεί η Ομοσπονδίας από τη συνεργασία μαζί του.

«Έχω διαπιστώσει ότι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός έχει πλήρη επίγνωση της επαγγελματικής ευθύνης που αναλαμβάνει και, μετά χαράς μου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και σύγκλιση ως προς τις αγωνιστικές επιδιώξεις που οφείλει να έχει η Εθνική Ομάδα, διότι οι νίκες είναι μονόδρομος για την επιστροφή της στις επιτυχίες», συνέχισε ο νυν επικεφαλής της ΕΠΟ.

Και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι, στο πλαίσιο της εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής επιλογής, καταλήξαμε σε έναν προπονητή που εγγυάται την εξασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών λειτουργίας της Εθνικής, που διαθέτει εμπειρία και που μπορεί να αντεπεξέλθει στον ρόλο του».

