Συνταγές

Τούρτα κωκ από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λαχταριστό γλυκό ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", δείχνοντας μας πως θα το ετοιμάσουμε για εμάς και τους αγαπημένους μας.

Νόστιμο, σοκολατένιο και πανεύκολο γλυκάκι που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", δείχνοντας βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής!

Τούρτα κωκ - Για το κεικ

2 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ ζάχαρη

120 μλ πλήρες γάλα

70 γρ βούτυρο

140 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1? κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

? κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 βανίλια

Τούρτα κωκ - Για την Κρέμα ζαχαροπλαστικής 6 κρόκοι αυγών θερμοκρασία δωματίου

155 γρ ζάχαρη

40 γρ κορν φλαουρ

1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

480 ml πλήρες γάλα

15 γρ βούτυρο Τούρτα κωκ - Για την Ganache 60 ml κρέμα γάλακτος

120 γρ κουβερτουρα ψιλοκομμένη Τούρτα κωκ - Η συνταγή για το κεικ Προθερμάνετε το φούρνο στους 175 βαθμους στον αέρα. Πασαλείψετε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ 20εκ με βούτυρο και αλευρώστε την. Ανακατέψτε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι σε ένα μπολ αφήστε το στην άκρη. Στο μίξερ ή σε μεγάλο μπολ ανακατέψτε με σύρμα τους κρόκους με τη ζάχαρη σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να ασπρίσουν, να πήξουν και να αφρατέψουν, περίπου 4 λεπτά. Σε ένα κατσαρολάκι ανακατεύουμε το γάλα και το βούτυρο. Ζεσταίνουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέστε σταδιακά το μείγμα του αλευριού στο μείγμα των αυγών χτυπώντας μέχρι να ομογενοποιηθεί. Ανακατεύουμε τη βανίλια στο ζεστό μείγμα γάλακτος. προσθέσετε σιγά σιγά το ζεστό μείγμα γάλακτος στο μείγμα των αυγών χτυπώντας μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως. (Το κουρκούτι θα μοιάζει με ένα παχύρρευστο κουρκούτι και θα έχει φυσαλίδες από πάνω.) Ξύστε τα πλαϊνά του μπολ και διπλώστε το κουρκούτι μερικές φορές για να βεβαιωθείτε ότι έχει ομογενοποιηθεί. Βάλετε τη ζύμη (κουρκούτι) στην προετοιμασμένη φόρμα του κέικ. Ψήστε μέχρι να βγει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που έχετε τοποθετήσει στο κέντρο και το κέικ να αρχίσει να τραβιέται από τις πλευρές του ταψιού, περίπου 35 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει στο ταψί για λίγα λεπτά και μετά αναποδογυρίστε το σε σχάρα για να κρυώσει εντελώς. Τούρτα κωκ - Η συνταγή για την κρέμα Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το βούτυρο σε ένα κατσαρολακι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός. Όταν ζεσταθεί θα αρχίζει να πήζει. Μετά από λίγο βγάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο. Το αδειάζουμε σε ένα μπολ και το βάζουμε ψυγείο να παγώσει. Τούρτα κωκ - Για το στήσιμο Κόψτε το κέικ στη μέση οριζόντια. Τοποθετήστε το κάτω μισό, με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω σε ένα πιάτο σερβιρίσματος. Απλώστε την παγωμένη, παχύρρευστη κρέμα ζαχαροπλαστικής πάνω από το κέικ, κάνοντας ένα περίγραμμα 3 πόντων. Γεμίστε με το υπόλοιπο το κενό και πιέστε απαλά προς τα κάτω για να απλωθεί η γέμιση στην άκρη. Βάλτε το στο ψυγείο και αφήστε το για τουλάχιστον 2 ώρες ή όλη τη νύχτα. Καλύψτε με πλαστικό και αφήσετε την κρυώσει για περισσότερες από δύο ώρες.

Τούρτα κωκ - Για τη γκαναζ

Ζεστάνετε την κρέμα γάλακτος. Προσθέστε την ψιλοκομμένη σοκολάτα και αφήστε να σταθεί για 5 λεπτά. Ανακατέψτε το μείγμα σοκολάτας και κρέμας μέχρι να ομογενοποιηθούν. Περιχύνουμε το κέικ, απλώνοντας στις άκρες. Εναλλακτικά μπορούμε να το βάλουμε σε ένα ταψάκι που έχουμε βάλει μεμβράνη στον πάτο, να ρίξουμε το μείγμα από πάνω, έπειτα να το βάζουμε ψυγείο όταν παγώσει και όταν στήσουμε το γλυκό να το βάλουμε ολόκληρο όπως είναι το μείγμα σαν κομμάτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Χαράλαμπος - λειψανοθήκη: χειροπέδες στους ληστές (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Τζεφ Μοντάνα: Ο Λιγνάδης κι η ένταση με Λιάγκα και Σκορδά (βίντεο)

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)