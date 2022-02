Υγεία - Περιβάλλον

Οι προτάσεις Πλεύρη στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας

Στη Γαλλία ο Θάνος Πλεύρης για τη διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών και Υγείας της Ε.Ε.

Η ανάγκη ανάπτυξης ενιαίας στρατηγικής μεταξύ των κρατών-μελών σε ζητήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανάδειξης του ηγετικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υγεία ήταν τα κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν στο άτυπο συμβούλιο υπουργών Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στη Γκρενόμπλ της Γαλλίας.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη που επέδειξε η ΕΕ στο θέμα της προμήθειας εμβολίων και θεραπειών κατά της Covid-19 και εξέφρασε τη θέση της Ελλάδας για ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών-μελών, τη χάραξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών στις νέες θεραπείες.

Στο περιθώριο των εργασιών του άτυπου συμβουλίου, ο Έλληνας υπουργός Υγείας είχε εκτενή συζήτηση με την επίτροπο Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου και με τους Ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με την υποχρεωτικότητα στους εμβολιασμούς, καθώς και για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα.

