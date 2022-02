Life

“Ράδιο Αρβύλα”: νέο ράλι στην τηλεθέαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη πιο ψηλά στην τηλεθέαση βρέθηκε η αγαπημένη εκπομπή, διατηρώντας την πρωτιά στην τηλεθέαση και διευρύνοντας την διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Απόλυτοι κυρίαρχοι στη μάχη της τηλεθέασης ήταν ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση και αυτή την εβδομάδα, η οποία ήταν η υψηλότερη σε απόδοση της σεζόν.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν πρώτοι στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 23,5%.

Η εκπομπή υπερίσχυσε του ανταγωνισμού με 9,5 μονάδες διαφορά, έχοντας μαζί της καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.690.670 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Το διάστημα 7 έως και 10 Φεβρουαρίου, η εκπομπή κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης όλων των ηλικιακών κοινών σε γυναίκες και άνδρες, αποδεικνύοντας για άλλη μια εβδομάδα πως οι τηλεθεατές δίνουν σταθερά ραντεβού με τη σάτιρα των «Ράδιο Αρβύλα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής ήταν τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, με μερίδιο 26,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, το οποίο και ήταν ρεκόρ τηλεθέασης των «Ράδιο Αρβύλα» για το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία - Tik Tok: Νεαροί “ποζάρουν” στο καπό περιπολικού (βίντεο)

ΕΛΑΣ: έρευνα σε συνδέσμους οπαδών έβγαλε “λαβράκια”

Κορονοϊός: πέθανε ζευγάρι μέσα σε λίγες ημέρες