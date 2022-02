Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σκρέκας αντί μέτρων για το ρεύμα, λέει “μην ξεχνάτε φώτα και θερμοσίφωνα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ηθική παρακμή της κυβέρνησης κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας "πυρά" στον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος.



«Ο κ. Σκρέκας όταν μιλάει ή θα λέει ψέματα ή θα προκαλεί τους πολίτες», σχολιάζει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τέλος Σεπτεμβρίου υποστήριζε ότι η αύξηση στους λογαριασμούς του ρεύματος θα είναι δύο-τρία ευρώ, οι λογαριασμοί όμως έρχονται τρεις- τέσσερις φορές αυξημένοι», σημειώνεται στην ανακοίνωση σε αναφορά στον υπουργό Ενέργειας.

«Σήμερα όμως κατάφερε να εξοργίσει τον κόσμο με όσα είπε. Αντί για μέτρα προστασίας πρότεινε στους πολίτες να μην ξεχνάνε ανοιχτό τον θερμοσίφωνα και τα φώτα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τις δηλώσεις του Κώστα Σκρέκα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοινωσή του προσθέτει: «Το να υποτιμά με τόσο χυδαίο τρόπο ο υπουργός την νοημοσύνη πολιτών, που βρίσκονται σήμερα σε οικονομικό αδιέξοδο, δείχνει τον βαθμό της ηθικής παρακμής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Η κοινωνία απαιτεί άμεσες πρωτοβουλίες: Παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική για την μείωση της τιμής του ρεύματος. Μείωση του ΕΦΚ σε καύσιμα και φυσικό αέριο. Άμεση αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να υπερασπιστεί την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια. Έχει έρθει η ώρα να φύγουν», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Τσιάρας: μέτρα για έλεγχο σε συνδέσμους και “φιλτράρισμα” οπαδών

Χανιά - Γηροκομείο: Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου που μιλά για “εφιάλτη”

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)