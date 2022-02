Πολιτική

Τσίπρας: Άμεση στήριξη στους αγρότες για να συνεχίσουν να παράγουν

Συζήτηση με αγρότες και παραγωγούς είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψή του στην Αργολίδα.



«Η τρομακτική αύξηση του ενεργειακού κόστους και των αγροτικών εφοδίων έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στους παραγωγούς σε όλη την χώρα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την επίσκεψή του στον αγροτικό συνεταιρισμό «Αργολικη γη» και τη συζήτηση που είχε με αγρότες και παραγωγούς.

«Τούτη την ώρα διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα. Αγρότες και παραγωγοί δεν μπορούν να αντέξουν αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος πέντε και έξι φορές πάνω από όσο πλήρωναν μέχρι σήμερα», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη «άμεσης παρέμβασης προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση και δυνατότητα των παραγωγών να συνεχίσουν να παράγουν».

Ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε πως «πρέπει άμεσα να αποφασιστεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο καθώς και επιδότηση ειδική προκειμένου να αντισταθμιστεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια ρεύματος».

«Ταυτόχρονα, ο ΕΛΓΑ οφείλει να κάνει άμεσα τους ελέγχους και να επισπεύσει τις αποζημιώσεις καθώς και να δημιουργηθούν προγράμματα ρευστότητας για τους παραγωγούς από την αναπτυξιακή τράπεζα για να μπορέσουν να σταθούν στις τρομακτικές δυσκολίες αυτού του χειμώνα και να κρατηθούν στην ύπαιθρο, να κρατήσουν υγιείς και ζωντανές τις παραγωγικές τους διαδικασίες. Αλλιώς θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα για την οικονομία της χώρας. Τεράστιο ζήτημα για την ύπαιθρο», συνέχισε, σχολιάζοντας πως «αυτές οι προτάσεις, αυτά τα αναγκαία μέτρα, όμως είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τα υλοποιήσει διότι η έγνοια της είναι οι ισχυροί και οι ελαφρύνσεις σε αυτούς».

«Έγνοια της είναι η διαπλοκή και το μεγάλο κεφάλαιο. Έγνοια της είναι να διασπαθίσει το δημόσιο πλούτο σε ημέτερους. Γι' αυτό η λύση είναι η δημοκρατική διέξοδος. Η λαϊκή ετυμηγορία, οι εκλογές, η προοδευτική κυβέρνηση που θα δώσει ανάσα και προοπτική στον κόσμο της παραγωγής στον κόσμο της εργασίας», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

