Κοινωνία

Ναρκωτικό DMT: γυναίκα έκανε... εξαγωγές ως “ελιξήριο ομορφιάς”! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν στήσει "εργαστήριο" παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας. Πως τους "ξετρύπωσε" η Αστυνομία.



Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το μεσημέρι της 7ης Φεβρουαρίου στου Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 31χρονη Ελληνίδα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Συγκατηγορούμενοι της 31χρονης, είναι 28χρονη αλλοδαπή και 48χρονος Έλληνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, «στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών, σε συνεργασία με την H.S.I ( Homeland Security Investigation) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στην παρασκευή διμεθυλοτρυπταμίνης (DMT), εντοπίστηκε η οικία «εργαστήριο» παρασκευής της προαναφερθείσας ναρκωτικής ουσίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, η 31χρονη κατελήφθη να παραδίδει σε υποκατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών, για λογαριασμό των συγκατηγορούμενων της, -21- δέματα με προορισμό διάφορες χώρες, που περιείχαν -26- φιαλίδια με υγρό, συνολικού καθαρού βάρους -910- γραμμ., στο οποίο ανιχνεύτηκε η ουσία διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT).

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο παρασκευής διμεθυλοτρυπταμίνης σε οικία στο Βύρωνα και στη συνέχεια συσκεύαζαν και απέστελλαν τη ναρκωτική ουσία, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, σε διάφορες χώρες, με το προκάλυμμα της αποστολής «ελιξίριων ομορφιάς».

Μάλιστα, διατηρούσαν και ιστοσελίδα πώλησης «ελιξίριων ομορφιάς», μέσω της οποίας λάμβαναν τις παραγγελίες των ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

78 γυάλινα φιαλίδια με περιεχόμενο διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT), συνολικού βάρους -2- κιλών και -402- γραμμ.

22 φιαλίδια με περιεχόμενο άγνωστο υγρό, συνολικού βάρους -7.668- γραμμαρίων

80 συσκευασίες με περιεχόμενο άγνωστη σκόνη συνολικού βάρους -3.015- γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των -6.600- ευρώ,

102 φιαλίδια,

100 καπάκια δοσομετρητές,

πλήθος χάρτινων φακέλων αποστολής δεμάτων,

αυτοκόλλητα από τα υποτιθέμενα «ελιξίρια ομορφιάς» και

δελτία ομαδικής κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Ο 20χρονος Αλβανός αρνείται την συμμετοχή του στο έγκλημα

ΕΛΑΣ - Αττική: Έφοδος σε συνδέσμους οπαδών

Φλώρινα: Τροχαίο - σοκ με θύμα 22χρονη