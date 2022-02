Κοινωνία

Τρομοκρατία: Προφυλακίστηκαν οι αναρχικοί για τα γκαζάκια σε Ίδρυμα

Καιι οι τρεις φαίνεται να ανήκουν στην αυτοαποκαλούμενη «Οργάνωση Αναρχική Δράση». Οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην Ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για την τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού, αποτελούμενου από γκαζάκια, στην είσοδο κτιρίου, όπου στεγάζεται το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Πρόκειται για δύο 35χρονους και μία 22χρονη, εις βάρος των οποίων είχαν απαγγελθεί από την Εισαγγελική Αρχή βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, κατοχή εκρηκτικών υλών και έκρηξη, στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού νόμου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, και οι τρεις φαίνεται να ανήκουν στην αυτοαποκαλούμενη «Οργάνωση Αναρχική Δράση», η οποία φέρεται να συνδέεται με μία σειρά από επιθέσεις που έγιναν την τελευταία εξαετία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν την ίδια μέρα που έγινε το «χτύπημα» στο Ίδρυμα από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Βορείου Ελλάδος. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις συνδεόμενες με την τρομοκρατία πράξεις.

Όσον αφορά την προ ημερών επίθεση (κατά την οποία προκλήθηκαν ζημιές), η 22χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχθηκε την απλή συνέργεια στην πράξη. Ο ένας από τους 35χρονους αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Ο ίδιος φέρεται να κατέστη κατηγορούμενος επειδή σε δώμα όπου διέμενε παλιότερα και ερευνήθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία βρέθηκε οπλισμός. Κατά τις ίδιες έρευνες, σε συνολικά τέσσερα σπίτια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- ένα πιστόλι, γεμιστήρες και φυσίγγια, υλικά που παραπέμπουν σε εκρηκτικούς μηχανισμούς, όπως επίσης ρούχα και καπέλα με σήματα της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ.

Στο μεταξύ, όσο ήταν σε εξέλιξη οι απολογίες τους, ομάδα ατόμων είχε συγκεντρωθεί έξω από τα Δικαστήρια, φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης.

Φωτογραφία: grtimes

